Çalışma başlatıldı

Yıldırım Köyü çöplüğünde çevresel iyileştirme ve rehabilitasyon çalışmaları başlatıldı. Çevresel risk oluşturan alanın ıslah edilerek doğal yapısına uygun hale getirilmesinin hedeflendiği çalışmaları yerinde inceleyen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, yetkililerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, rehabilitasyon çalışmaları kapsamında Orman Dairesi'ne ait iş makineleri sahada temizlik, düzenleme ve atık alanının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Uzun yıllardır bölgede çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturan düzensiz atık alanının etaplar halinde temizlenerek güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Çalışmalar kapsamında, alanda kontrolsüz şekilde biriken atıkların kaldırılması, çevresel kirliliğin azaltılması ve bölgenin yeniden doğal yapısına uygun bir görünüme kavuşturulması için kapsamlı bir program uygulanıyor.

Ayrıca alanın ilerleyen süreçte çevreye zarar vermeyecek şekilde düzenlenmesi ve benzer sorunların yeniden yaşanmaması için gerekli tedbirlerin de hayata geçirileceği belirtildi.

İnceleme yapıldı

Bakan Hüseyin Çavuş, incelemeleri sırasında yaptığı değerlendirmede, çevresel risk oluşturan bölgelerin rehabilite edilmesinin yalnızca mevcut sorunların çözümüne yönelik olmadığını, aynı zamanda gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çalışmaların planlı, koordineli ve sürdürülebilir bir anlayışla yürütüldüğünü ifade eden Çavuş, sürecin Bakanlık tarafından yakından takip edildiğini belirterek, sahadaki uygulamaların teknik kriterlere uygun ve titizlikle sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

İncelemeler sırasında Bakan Çavuş'a eşlik eden Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz da yürütülen teknik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Poyraz, rehabilitasyon faaliyetlerinin hazırlanan program doğrultusunda etaplar halinde devam ettiğini belirterek, çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte bölgenin çevresel açıdan güvenli ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini ifade etti.