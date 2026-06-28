Halk sokağa döküldü

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunan Habima Meydanı’nda yüzlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve mevcut hükümete karşı protesto düzenledi.

Göstericiler, İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarını sonlandırması çağrısında bulunarak, hükümetin izlediği savaş politikalarına tepki gösterdi. Meydanda toplanan kalabalık, savaşın genişlemesine ve siviller üzerindeki etkilerine dikkat çeken sloganlar attı.

Protestoda ayrıca, Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin zorunlu askerlik hizmetine tabi tutulmasına ilişkin tartışmalar da gündeme geldi. Göstericiler, bu uygulamaya karşı çıkan ve eşit yükümlülük talep eden pankartlar taşıdı.

Eylemin belirli aralıklarla devam ettiği ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

