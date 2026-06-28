Güzergâhlar belirlendi

Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, otoyollarda trafik verilerinin toplanması amacıyla insansız hava araçları (İHA) ile geniş kapsamlı bir çalışma yapılacağını açıkladı. Çalışmanın Lefkoşa, Larnaka ve Mağusa bölgelerindeki ana otoyol güzergâhlarını kapsayacağı belirtildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, operasyonel İHA uçuşları 29 Haziran–9 Temmuz tarihleri arasında, her gün 09.30–17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Çalışmanın temel amacının trafik akışını analiz etmek, yoğunluk noktalarını belirlemek ve yol güvenliği ile ulaşım planlamasına yönelik veri üretmek olduğu ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, İHA uçuşlarının belirlenen otoyol kesimlerinde, trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde planlandığı vurgulandı. Buna göre araçlar, ana trafik şeritlerinin dışında, yolun eğimli kısımlarında ve otoyola paralel hatlarda görev yapacak. Böylece hem sürüş güvenliğinin korunması hem de kesintisiz veri toplanması hedefleniyor.

Çalışma kapsamında üç ana güzergâh belirlendi. Bunlar Lefkoşa–Limassol Otoyolu’nun Alambras–Kornos arası, Lefkoşa–Larnaka Otoyolu’nun Lympia–Rizoelia kavşağı arası ve Larnaka–Ağrotur/Aya Napa Havalimanı Otoyolu’nun Rizoelia kavşağından Xylofagos çıkışına kadar olan bölüm olarak açıklandı. Bu güzergâhların özellikle yoğun trafik akışına sahip bölgeler olduğu ve analizlerin bu hatlar üzerinden yapılacağı kaydedildi.

Bakanlık ayrıca, toplanacak verilerin Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında işleneceğini ve kişisel verilerin korunmasına yönelik tüm kurallara uyulacağını bildirdi. Açıklamada, verilerin yalnızca trafik planlaması ve ulaşım altyapısının iyileştirilmesi amacıyla kullanılacağı, bireylerin kimlik bilgilerini içeren bir veri işleme yapılmayacağı da vurgulandı.

Yetkililer, İHA kullanımının trafik yönetiminde daha modern ve etkin bir yöntem olduğunu, bu sayede hem mevcut yol kapasitesinin daha verimli analiz edileceğini hem de olası sıkışıklık noktalarının önceden tespit edilebileceğini belirtti. Çalışmanın sonuçlarının ilerleyen dönemde ulaşım politikalarına yön vermesi bekleniyor.