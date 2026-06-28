Fransa alarma geçti

Paris’te etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 109 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Fransa yaklaşık iki haftadır rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklarla mücadele ederken, sağlık sisteminin yoğun baskı altında olduğu belirtildi.

Kamu yayıncısı Franceinfo tarafından acil sağlık hizmeti verilerine dayandırılan haberde, Paris’te aşırı sıcaklardan etkilendiği değerlendirilen 109 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Bu sayının yalnızca ev ve kamusal alanlarda gerçekleşen ölümleri kapsadığı, huzurevi ve hastanelerdeki ölümlerin ise dahil edilmediği aktarıldı.

Başkentte son günlerde yaklaşık 3 bin kişinin hastanelere başvurduğu, bazı hastalarda sıcak çarpması ve kalp krizi vakalarının görüldüğü bildirildi. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle hastanelerde acil durum planının devreye alındığı kaydedildi.

Sıcak hava dalgasının etkisiyle Fransa’da siyasi tartışmalar da gündeme geldi. Yeşiller Partisi, aşırı sıcaklar, sel ve orman yangınları gibi afet durumlarında kullanılmak üzere çalışanlara yılda beş gün “iklim izni” verilmesini önerdi. İş yerlerinde sıcaklığın 40 dereceye ulaşması halinde çalışanların korunmasına yönelik önlemlerin artırılması istendi.

Yeni rekorlar kaydedildi

Öte yandan Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası İngiltere, Almanya, İsviçre ve İtalya’ya kadar yayıldı. Birçok ülkede sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte yeni rekorlar kaydedildi.

İngiltere’de üst üste iki gün haziran ayı sıcaklık rekoru kırılırken, Almanya’da bazı bölgelerde sıcaklıkların 41 dereceyi aştığı bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, sıcak hava dalgasının doğuya doğru ilerlediğini ve yeni rekorların görülebileceğini açıkladı.

Halk serin bölgeleri tercih etti

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da açık alanlarda ve su kenarlarında vakit geçirdi. Gün boyunca parklar, sahil kesimleri ve diğer kamusal alanlarda yoğunluk yaşanırken, birçok kişi yükselen sıcaklıklardan korunmak amacıyla serin bölgeleri tercih etti.

Bilim insanları ise yaşanan aşırı sıcakların insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle daha olası hale geldiğini belirtiyor. Küresel ısınmanın etkisiyle gece sıcaklıklarının da geçmiş yıllara göre belirgin şekilde arttığı ifade ediliyor.

