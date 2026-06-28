‘Uzlaşıya açığız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin “Çeyrek Asırlık Destan” sloganıyla düzenlenen kampında birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak terörsüz Türkiye başta olmak üzere milli meselelerde uzlaşıya hazır olduklarını söyledi. Erdoğan, “Tek arzumuz Türkiye’nin normalleşmesi” ifadelerini kullandı.

AK Parti, kuruluşunun 25’inci yılına yaklaşırken yeni dönem yol haritasını belirlemek üzere kampa girdi. “Çeyrek Asırlık Destan” sloganıyla düzenlenen kampa bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, MYK üyeleri ve parti kurucuları katıldı. Kamp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, ayrımcılık tartışmalarına değinerek Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip herkesin bu ülkenin eşit sahibi olduğunu söyledi. Erdoğan, “86 milyon bu devletin eşit derecede sahibidir” ifadelerini kullandı.

Başörtüsü tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, bu konunun Türkiye’de artık geride kalması gerektiğini belirterek, “Başörtüsü anormal değildir, marjinal değildir. Belli bir tarikatın ya da ideolojinin sembolü hiç değildir” dedi. Erdoğan, geçmişte yaşanan yasakların toplumsal kutuplaşmaya neden olduğunu ifade ederek, normalleşme vurgusu yaptı.

Siyasetin uzlaşma zemini olduğunu dile getiren Erdoğan, farklı siyasi görüşlere rağmen ortak paydada buluşulması gerektiğini söyledi. Cumhur İttifakı üzerinden yürütülen iş birliğine değinen Erdoğan, siyasetin ayrıştırıcı değil birleştirici olması gerektiğini belirtti.

Terörle mücadele ve “Terörsüz Türkiye” sürecine de değinen Erdoğan, terörün ülke gündeminden tamamen çıkarılmasının hedeflendiğini ifade ederek, “Bugün terörü ülkemiz için sona erdiriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz” dedi. Erdoğan, dış politika gibi milli meselelerde de uzlaşıya açık olduklarını vurguladı.

Erdoğan konuşmasında ayrıca, 25 yıllık siyasi yolculuklarına değinerek AK Parti’nin milletle kurduğu bağa dikkat çekti. “Milletimizle aramıza perde koymadık” diyen Erdoğan, partinin temelinin kucaklaşma üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Kampın gündemine ilişkin değerlendirmelerde de ekonomi, terörle mücadele ve dış politika başlıklarının ele alındığı, yapılan görüşmelerin raporlanarak politika üretim süreçlerinde kullanılacağı bildirildi.

