Önemli adımlar atıldı

Güney Kıbrıs’ın 1 Ocak itibarıyla devraldığı Avrupa Birliği (AB) Konseyi dönem başkanlığı, 6 aylık sürecin ardından sona erdi. Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı İrlanda'ya geçti.

Rum Yönetimi, dönem başkanlığını son yılların en verimli ve başarılı dönemlerinden biri olarak değerlendirirken, sona ermesi dolayısıyla Lefkoşa’da tören düzenlendi. “Filoksenia” adlı toplantı merkezinde gerçekleştirilen törende konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, dönem başkanlığı süresince elde edilen bilgi birikiminin korunacağını ve Avrupa konuları müsteşarlığı ile bakanlıklardaki Avrupa ekiplerinin çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

Hristodulidis,6 aylık süreçte elde edilen başarının uzun hazırlık dönemi, profesyonellik ve kolektif çalışma sonucu ortaya çıktığını belirterek, yüzlerce devlet çalışanı, diplomat, gönüllü ve görevliye teşekkür etti. Güney Kıbrıs’ın küçük bir ülke olmasına rağmen liderlik ve koordinasyon rolünü başarıyla üstlendiğini savunan Hristodulidis, dönem başkanlığının yoğun jeopolitik gelişmeler ve uluslararası krizler ortamında önemli sonuçlar ürettiğini ifade etti.

Avrupa Konuları Müsteşarı Marilena Rauna ise Güney Kıbrıs’ın dönem başkanlığını kararlılık, doğru hazırlık ve güvenilirliğin ülke büyüklüğünden daha belirleyici olduğunu gösteren bir süreç olarak nitelendirdi.

Rauna, Brüksel’de yaklaşık 1600 görüşme, Güney Kıbrıs’ta 300’den fazla etkinlik ve 19 gayri resmi bakanlar toplantısı gerçekleştirildiğini, ayrıca ilk gayri resmi Avrupa Konseyi toplantısının Güney Kıbrıs’ta yapıldığını belirtti.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ise dönem başkanlığının başarıyla tamamlanan ulusal bir misyon olduğunu ifade ederek, elde edilen sonuçların Avrupa Birliği kurumları ve ortakların katkısıyla ortaya çıktığını söyledi.