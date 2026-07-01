NATO zirvesi sonrasına kaldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Brüksel temaslarının 13 Temmuz'a ertelenmesinin “sürecin donması anlamına gelmediğini” söyledi.

Fileleftheros gazetesi, Holguin’in Brüksel temaslarının NATO zirvesi sonrasına, 13 Temmuz’a ertelenmesiyle ilgili haberlerin ardından Hristodulidis’in soruları yanıtladığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Holguin’in Brüksel ziyaretinin ertelenmesinin çabanın sona erdiği anlamına gelmediğini, Holguin’in 13 Temmuz’da, NATO toplantısının da yapılacağı Brüksel’e gideceğini ve müzakerelerin yeniden başladığının ilan edileceği genişletilmiş bir konferans için tüm çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Hiçbir şeyin durmadığını ve çalışmaların devam ettiğini dile getiren Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin çabasını desteklediklerini ve tüm tarafların karşılık vermesini umut ettiklerini vurguladı.

“Çok kritik bir aşamada bulunulduğunu, New York, BM ve AB’de temaslarının devam ettiğini” belirten Hristodulidis, en başından beri hedeflerinin Türkiye’nin AB süreciyle Kıbrıs sorununu ilişkilendirmek olduğunu, bu yönde ilerlemeler yaşandığını ve müzakerelerin başlaması sonucuna ulaşacaklarını umut ettiğini ifade etti.

Haberde ayrıca, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ve İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner’in Türkiye’yi ziyaret ettiği belirtilerek Avrupa Dış İlişkiler Servisi’nin (EEAS) açıklamasına da yer verildi.

