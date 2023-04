‘Akdeniz’deki Moskova’

ABD ve İngiltere, Rus oligarklarla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle yaptırım listesine aldığı Rum özel ve tüzel kişiler hakkında ABD’den somut bilgi talep eden Rum yönetimi ABD’den cevap beklerken, Rum bankacılık sistemi listede adı geçenlerin bankalardaki mal varlıklarını dondurdu ve her türlü banka işlemini yasakladı.

Alihtia’nın “ABD Karar Verir Bankalar Uyar” başlıklı haberine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ABD’li yetkililerden, konuyu aydınlatabilmek için adları yaptırım listesine alınanlar hakkında daha somut bilgi talep ettiğini açıklayan Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis şu anda ABD’den cevap beklenmekte olduğunu söyledi.

“Kıbrıs Bankası” Uyum Müdürü Marios Skandalis Rum bankacılık sisteminin ABD ve İngiltere’nin yaptırımlarını özel veya tüzel bir kişiliğin herhangi bir mal varlığına özellikle ABD veya İngiltere ve AB tarafından bir kısıtlama getirildiği anda, bu mal varlıklarının derhal dondurulduğunu” söyledi. Skandalis “Her biri yetkili makamlar tarafından araştırılsın, bir yanlış yapılmışsa müdahil makamların bunu düzelteceğine eminim. Ancak isimleri yaptırım listesinde olduğu sürece bankaların yapacak başka hiçbir şeyi yok” diye ekledi.

Gazete Rum Barolar Birliği Başkanı Hristos Kliridis’in, “daha AB bile benimsememişken Rum bankalarının aldığı önlemin aşırı” bulduğunu yazdı.

Habere göre Kliridis Rus oligarklarla işbirliği yapıyor görünen Rum avukatlar tarafından ihlal yapıldığına dair veri olmadığını söyledi. “ABD ve İngiltere meseleyi göğüslemede yeni bir felsefe geliştirdi ve Avrupa yaptırımlarının uygulanmasından önce oluşturulan Rus varlıklarının yönetim sistemini darbelemeye çalışıyor” diyen Kliridis Baro olarak bütün üyelerini denetlediklerini ve kara listedeki Rus oligarklara uygulanan yaptırımlara uyulmadığına dair bir veri saptamadıklarını sözlerine ekledi.

Gazeteye göre The Guardian, Doğu Ukrayna’daki ayrılıkçıları finanse etmekle suçlanan ve 2014’te ABD ve AB’nin kara listesine alınan Konstantin Malofeiev’in 2017’ye kadar MeritServus isimli Rum yazılım ve offshore şirketiyle çalışmaya ve bu şirket aracılığıyla 35 milyon dolar ve 2 milyon 500 bin Euro tutarında işlem yaptığına dikkat çekti.

MeritSErvus’un Dimitris Yoannidis’e ait olduğunu ve Yoannidis’in adının, Roman Abraamoviç’le ilişkileri nedeniyle geçen hafta ABD’nin yaptırım listesine alındığı bilgisini veren gazete Guardian’dan alıntıladığı şu ifadeleri aktardı:

“The Guardian’ın oligark dosyaları adlı belgeleri ve birlikte çalıştığı Organize Suç ve Yolsuzluk Referans Programı, yıllarca Rus sermayesinin Avrupa’ya ve daha ötesine hareket etmesini kolaylaştıran AB üyesi bir devlette, Kıbrıs’ta para finans denetimleriyle ilgili yeni endişeler ortaya çıkaracak.”

Habere göre Kıbrıs adasının kimileri tarafından “Akdeniz’deki Moskova” olarak tanımladığına işaret ederek Güney Kıbrıs’taki Rus yatırımlarına, Limasol’da kalabalık bir Rus nüfus bulunduğuna ve ‘altın pasaportların’ Ruslar tarafından kullanıldığına atıf yapan The Guardian “Kıbrıs’ın Rus sermaye hareketini kolaylaştırmada oynadığı –belki hala oynamakta olduğu- rol yaptırımların uygulayıcılarını gittikçe daha çok endişeleniyor” yazdı.

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2023, 09:46