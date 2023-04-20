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Üst düzey katılım oldu

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ada'ya gelen afetzedeler için iftar düzenlendi

Üst düzey katılım oldu

Özgür İş İnsanları Derneği ile Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliğinde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ada'ya gelen afetzedeler için iftar düzenledi.
Lefkoşa Belediye Pazarı'nda gerçekleştirilen iftar programına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, çok sayıda bakan, siyasetçi, bürokrat ve KKTC'de yaşayan 700 kadar depremzede katıldı.
Açık alanda verilen iftarın ardından depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.
Programda, Tatar, Feyzioğlu, Harmancı ve Özgür İş İnsanları Derneği Başkanı Mevlüt Avcı birer konuşma yaptı.

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