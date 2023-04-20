Sadece masaj yaptım

Lefkoşa’da sahibi olduğu kuaför dükkanına saç yaptırmaya gelen 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen N.T. (E-31) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cinsel istismar suçlamasını kabul etmeyen zanlı ifadesinde kız çocuğuna sadece masaj yaptığını öne sürdü.

Soruşturma amaçlı 12 Nisan 2023 tarihinden beri tutuklu olan zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 12 Nisan 2023 tarihinde saat 16.30 sıralarında K.Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren zanlıya ait işletmede meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının işletmesine müşteri olarak gelen 13 yaşındaki C.A.’nın saçlarını yıkadığı bir esnada omuzlarını ovduğunu, ardından ellerini tişörtünün boğaz kısmından içeriye sokup göğüslerini elleyip cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Polis, şikayetin aynı gün saat 19.30 sıralarında yapıldığını, sosyal hizmetler görevlisi eşliğinde kız çocuğunun ifadesinin temin edildiğini belirtti. Polis memuru, kız çocuğunun ifadesi esnasında şahsi cep telefonu ile çekmiş olduğu olay esnasına ait çok kısa bir video kaydı gösterdiğini açıkladı.

Polis, görüntünün emare olarak teslim alındığını anlattı. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ifadesinde çocuğa masaj yaptığını söylediğini kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, 25 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 500 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.