Farkındalık oluşturuldu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Etkileşimli Drama Derneği iş birliğinde Cumhurbaşkanlığı bahçesinde “23 Nisan’da El Ele” etkinliği düzenlendi.

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” ve “Otizm Farkındalık Ayı” çerçevesindeki etkinlik, normal gelişim gösteren çocuklar ile özel gereksinimi olan çocukları ortak bir payda olan drama çemberinde bir araya getirerek, farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldı. Etkinlikte, çocukların yaşayarak öğrenmesi hedeflendi.

Etkinliğe, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne bağlı 36 okuldan kaynaştırma sınıflarında eğitim gören 72 öğrenci ve 36 öğretmen katıldı.

Etkinlikte, öğretmenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Etkinliğe katılan tüm çocuklar için Kıbrıs Türk Dernekleri Koordinasyon Komitesi tarafından hediyelerin yer aldığı birer çanta da hazırlandı.



Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2023, 09:45