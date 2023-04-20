‘Büyükelçi bizi aramadı’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun CTP’yi aradığına dair iddialara cevap verdi. Erhürman, “Hiçbir şekilde Sayın Büyükelçi'nin bizi araması söz konusu bile değil” dedi. CTP lideri Erhürman, “Herkes, kimse haber kaynağı, bir daha sorgulasın. Bu iddiayı devam ettirecek biri varsa, ispat etsin. Bunu devam ettirecekseniz, ispatla mükellefsiniz” diye konuştu.

Meclis’ten geçen Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili de konuşan Erhürman, “15 yıllık bir sözleşme imzalanacaksa enerjiyle ve suyla ilgili, bu ihalesiz yapılabilir diyen bir yasadır geçen. Bundan sonra ‘yapacak bir şey yok’ diye bir durum söz konusu değildir” dedi.

Söz konusu yasanın kendi içinde sıkıntılı olduğunu belirten Erhürman “Bu yasa sadece öyle bir sözleşmenin ihalesiz olabileceğini söylüyor” dedi ve bu işin neden ihalesiz olarak yapılmak istendiğini ülkeyi yönetenlerin açıklaması gerektiğini belirtti. Erhürman, “Hükümet denilen yapının bu konuya bir yanıtı yok” dedi ve şöyle devam etti: “Mantıken sizin bir enerji politikanız olur, bu politika çerçevesinde bir planınız olur. Bu plana uygun olarak bir sözleşme imzalamanız gerekir. Dördüncü aşamada diyebilirsiniz ben bunu ihalesiz yapmak istiyorum diye. Varsa bir gerekçesiniz de anlatırsınız. Ortada enerji politikası yok, strateji planı yok, sözleşme taslağı da yok. Siz dördüncü aşamada bunu ihalesiz yapacağım diyorsunuz, orda da gerekçe yok.”

Yenilenebilir enerji gelişiyor

Ortada kısa, orta, uzun vadeli strateji eylem planı olmadan nasıl olur da sözleşme imzalamaya kalkıldığını soran Erhürman, hükümetten buna yanıt alamadıklarını ifade etti. Enerji açısından çok farklı bir dönemde olunduğunu vurgulayan Erhürman, “Geçmişte yenilenebilir enerji olanakları bu kadar artmış değildi. Enterkonnekte ihtimalleriyle ilgili öneriler yapılmıştı. Bu da bir ihtimal olarak kullanıyor. Yenilenebilir enerji gelişiyor, depolama alanları gelişiyor. Bu durum ortadayken neden 15 yıllık bir sözleşmeden bahsediyorsunuz? Neden acele ediyorsunuz? Sözleşmede dört yıllık süre var” dedi.