Kıbrıs'ta 30 yıl çalıştıktan sonra Adana'nın Feke ilçesine yerleşen 60 yaşındaki Bilal Nergis, biriktirdiği tüm paraları, evlenme vaadiyle kendisini aldatan kadına kaptırdı. Aldatıldığını öğrendiği zaman “Yandım Allah” diye feryat eden Bilal Nergis, polise başvurarak yardım istedi. Nergis’in; söz konusu kadına 500 bin lira kaptırdığı bildirildi.

KKTC’de hayvancılık ve çiftçilik yaparak biriktirdiği tüm parasını internetten tanıştığı kadına kaptıran Nergis, soluğu poliste aldı. Konuyu medyaya taşıyan ve parasını geri isteyen Nergis, kadının tatlı sözlerine kandığını belirtti.

İddialara göre; Nergis emekli olduktan sonra Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gedikler Mahallesi'ndeki köy evine dönmek istedi. Ancak eşi F. Nergis, Kıbrıs’tan ayrılmak istemedi. Bunun üzerine Bilal Nergis tek başına köyüne giderek, babasından kalma eve yerleşti. Nergis, bir ay önce sosyal medyada Türkmenistan'da yaşadığını söyleyen bir kadınla tanıştı. Kendisini Miray El (40) olarak tanıtan kadın, 'Kaldığım baraka hep su alıyor. Beni buradan kurtar. Ben köy hayatını çok seviyorum. Sırtımda odun taşır, soba yakarım. Seninle evlenirim' diyerek, Nergis’i ikna etti. Bu sözlere kanan Bilal Nergis, Türkmenistan'da olduğu öne sürülen kadına Türkiye'ye gitmesi için bir ay içerisinde farklı dönemlerde 24 seferde toplam 520 bin lira para gönderdi. Kadının istediği parayı verilen farklı banka hesaplarına gönderen Nergis, Kıbrıs'ta çalışıp biriktirdiği bütün parasını, Feke ilçesindeki 15 dönümlük 2 tarlasını kaybetti. Bankadan kredi çekip tefeciden para alan Nergis, polis arkadaşına durumdan bahsedince dolandırıldığını anladı ve Feke Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek şikayetçi oldu.

İHA’ya konuşan Nergis, 'Ben köy hayatını seviyorum. Köyde odun sobası yakıyorum. Sırtımda odun taşıyorum' dedi. Bende buna inandım. Benim hanım köy evini istemiyor. Bu da böyle deyince kanımıza girdi. Çok pişman oldum. Rezil oldum arkadaşlarımın yanında. Eşim de bunu, para gönderdiğimi öğrendi. Ancak miktarını söylemedim" dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2023, 09:43