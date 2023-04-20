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Hatıraları yaşatılacak

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Türkiye’deki depremde hayatını kaybeden tüm çocuklar anısına fidan dikildi

Hatıraları yaşatılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Bilgi Durağı Eğitim Merkezi iş birliğinde fidan dikimi gerçekleştirdi.
Fidanlar, Türkiye’deki depremde hayatını kaybeden tüm çocuklar anısına dikildi.
LTB’den verilen bilgiye göre, Yeşil Sokak’ta gerçekleştirilen fidan dikimine, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bölge muhtarı Ayşe Tahir Serhat, Bilgi Durağı Eğitim Merkezi öğrenci ve öğretmenleri ile yurttaşlar katıldı.
LTB Park Bahçeler Şubesi ekipleri ve ekipmanları yardımı ile toprakla buluşturulan fidanlara dikim sonrası can suyu verildi. Ayrıca fidanların bakımının en iyi şekilde yapılabilmesi adına alana damlama sulama sistemi de kuruldu.


 

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2023, 09:45
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