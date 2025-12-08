Raskolnikov sahnelendi

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu, yeni tiyatro sezonuna “Raskolnikov” adlı tek perdelik oyunla "merhaba" dedi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre; yönetmenliğini Ufuk Aydoğan’ın üstlendiği oyun, 28 Kasım Cuma akşamı ilk gösterimini gerçekleştirdi.

Tek perdeden oluşan ve 55 dakika süren oyun, 12 Aralık Cuma ve 26 Aralık Cuma günleri saat 20.30’daGirne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda yeniden sahnelenecek.

Biletler 300 TL olarak belirlenirken, izleyiciler biletlerini oyun gecesi tiyatro gişesinden veya www.kibrisbiletcim.com adresi üzerinden çevrim içi olarak satın alabilecek. Etkinliğe yalnızca 18 yaş ve üzeri seyirciler kabul edilecek.

Oğuzhan Kaya ve Deniz Orhan’ın sahne aldığı yapımda, ses uygulama görevini Arda Aygün, ışık uygulamayı Boysan Kuru, sahne tasarımı ve uygulamayı ise Cem Taşlıovalı gerçekleştiriyor.

Oyunun sahne amiri olarak Ada Cem Dönmez görev alırken, kendisine Salih Astam ve Mehmet Ali Eygi yardımcı oluyor. Oyundaki bir şarkının piyano kayıtları ise Mehmet İzbul tarafından yapıldı.

