Artışlar ürkütücü

Rum Polisi Narkotik Şube Müdürü Hristos Andreu 2025 yılında ele geçirilen uyuşturucu mik-tarının bir önceki yılın aynı dönemine göre oldukça fazla miktarda artış gösterdiğini açıkladı. açıkladı.

Alithia’nın haberine göre Andreu, el konulan uyuşturucu madde miktarındaki bu artışta ülkeye giriş kapılarındaki nokta atışı operasyonların önemli rol oynadığını belirtti.

Andreu 1 Ocak-31 Ağustos döneminde ele geçirilen Hintkeneviri türü uyuşturucunun 613 kilo (2024’ün aynı döneminde el konulan miktardan 279 kilo fazla) Kokain türü uyuşturucunun 39,5 kilo (geçen yıl el konulandan 33,5 kilo fazla) hintkeneviri reçinesinin 1,5 kilo olduğunu açıkla-dı.

Hristos Andreu 1-19 Eylül döneminde el konulanlar ile ele geçirilen toplam uyuşturucu madde miktarının da arttığına dikkat çekti ve hintkeneviri miktarının 640’a, kokainin 40 kiloya, hintke-neviri reçinesinin 2 kiloya yükseldiğini, çikolata, bira, bisküvi vb şeklinde THC içeren 2 bin 476 ürüne de el konulduğunu kaydetti.

Lefkoşa’da operasyon

Bu arada Rum polisi Limasol ve Güney Lefkoşa’da düzenlediği operasyonlarda çeşitli miktar ve türlerde yasaklı madde ele geçirdi.

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin Limasol’da Perşembe gecesi gerçekleştirdiği operasyonda 35 yaşındaki bir kişinin aracında 910 gram kokain, Güney Lefkoşa’daki evinde yaptığı aramada ise 61 gram kokain, 176 gram hintkeneviri, 40 gram Ecstasy türü uyuşturucu madde ele geçirdi-ğini yazdı.

Habere göre şahıs hakkında dün çıkarıldığı mahkeme tarafından 7 günlük tutuklama kararı verildi.