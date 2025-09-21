Camlar çerçeveler indi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da birbirine giren 3 zanlı, ortalığı dağıttı. Kavga eden H.A. (E-34), M.T. (E-40) ve T.Y.A. (E-24) bir restoranın pencere camı ile park halindeki bir aracın sol arka far camının kırıl-masına neden oldu. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, 19 Eylül 2025 tarihinde, saat 15.30 sıralarında, Bozüyük Sokak üzerinde, H.A.bir taraf, M.T. ve T.Y.A. diğer taraf olup aralarında yaşanan tartışma sonucu birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle kavga ettikleri sırada sokak üzerinde bulunan bir restorana ait pencere camı ile park halinde bulunan bir aracın sol arka far camının kırılmasına sebebiyet verdiklerini söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlıların tespit edilerek, tutuklandığını kaydetti. Polis, olayla ilgili alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

