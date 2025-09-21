Kuzey Kıbrıs bekliyor

Güney Kıbrıs’ta hız ve trafik kural ihlallerini tespit eden kameraların 2022 yılında devreye girmesinden bugüne kadar toplam 712 bin 643 adet ceza kestiği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs ise 150 adet yapay zeka kamerasını ‘seçimler yüzünden’ devreye koyamadı.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta 2022 yılında devreye giren kameraların başta aşırı sürat olmak üzere birçok trafik ihlali tespit ettiğini yazdı.

Gazete, toplam ceza miktarının ilk sırasında sürat ihlallerinin bulunduğunu belirtirken kırmızı ışık ihlalinin de ikinci sırayı aldığını vurguladı.

Kesilen cezaların ise yarısından fazlasına yakınının, yani 330 bini aşan bir miktarın henüz ödenmediğini belirten gazete, cezalarını ödenmemesinin en büyük sebebinin, ceza bildirimlerinin sürücülere ulaşmaması olduğunu, cezaların kısa mesaj ve elektronik postayla gönderilmesini düzenleyen yasa tasarısının ise mecliste beklediğini aktardı.