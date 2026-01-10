2027’nin sonu

İtalyan ENI şirketinin Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Guido Brusco ve ekibi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Enerji Bakanı Mihalis Damianos’la gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) yer alan “Kronos” yatağından 2027 yılı sonu veya 2028 yılı başında doğal gaz çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Alithia gazetesinin haberine göre Brusco görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kronos” yatağından Mısır’a doğal gaz ihracatının 2027 sonu veya 2028 yılı başlarında başlayabileceğine inandığını ifade etti.

Hristodulidis ve Damianos’la gerçekleştirdiği görüşmelerin çok yapıcı geçtiğini belirten Brusco, “proje, yatırım kararı alınması bakımından nihai aşamada bulunuyor” şeklinde konuştu.

Brusco, sürecin tamamlanması için Hristodulidis ve Damianos’la kesin takvimlerin netleştirildiğini de vurgularken, “Kronos veya başka bir yataktan doğal gazın Mısır’a ne zaman varacağı?” şeklindeki bir soruya ise “Tango için iki kişi gerekir” yanıtını verdi.

Brusco, ENI şirketinin, projelerini hızlı tamamlamasıyla bilindiğini ancak tango için iki kişinin gerektiğini belirterek nihai yatırım kararının alınması için bazı belgelerin kesinleşmesi gerektiğini vurguladı.

“Son aşamada bulunuyoruz. Yakın zamanda halledileceğine inandığımız bazı konular mevcut” ifadesini kullanan Brusco, 2027 sonu veya 2028 başlarında doğal gaz akışının başlayabileceğine dair bilgilerin sorulması üzerine ise “bu takvimin mümkün olduğu” yanıtını verdi.

Brusco: “Yükümlülüklerimizi tamamladığımız taktirde bu takvim olası bir takvimdir” şeklinde konuştu.

ENI şirketinin Güney Kıbrıs’a uzun vadeli taahhüdünün bulunduğunu ve şirketin, sadece araştırma kısmına, 800 milyonu şirket tarafından olmak üzere bir milyar 200 milyon Euro’luk yatırım yaptığını ifade eden Brusco, Güney Kıbrıs, Mısır, ENI ve Total şirketinin tüm temel anlaşmalarda uzlaşıya varmalarına karşın takvimin gerisinde kaldıklarını vurguladı.

Brusco; satış anlaşması, kalkınma ve üretim planı ile ithalat miktarı, kalkınma bölgesi ve doğal gazın fiyatının belirleneceği formüle dair belgelerin eksik olduğunu ifade etti.

