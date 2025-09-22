Gözler Fransa’da

Kanada, Avustralya ve İngiltere, Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıkladı. Böylelikle Filistin'i devlet olarak tanıyan BM üyesi ülke sayısı 150'ye çıkarken, Fransa’nın da adım atması bekleniyor.

Tarihi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi üç ülke daha Filistin devletini resmi olarak tanıdığını duyurdu.

İlk açıklama Kanada'dan geldi. Başbakan Mark Carney, Kanada'nın Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı.

Carney yaptığı açıklamada, "Kanada, Filistin Devleti'ni tanıyor ve hem Filistin Devleti hem de İsrail Devleti için barışçıl bir gelecek vaadini inşa etmek için ortaklık teklif ediyor" dedi.

İsrail engellemeye çalışıyor

Avustralya da Kanada'nın hemen ardından Filistin devletini resmi olarak tanıdığını duyurdu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, mevcut İsrail hükümetinin Filistin devletini önlemek için metodik bir şekilde çalıştığına dikkat çekti.

Açıklamasında, "Hamas'ın Filistin'de hiçbir rolü olmamalı" diyen başbakan, "Avustralya'nın Kanada ve İngiltere ile birlikte Filistin'i tanıması, iki devletli çözüm için uluslararası çabaların bir parçasıdır" dedi.

Umudun sönmesine izin veremezsiniz

Bir diğer tanıma açıklaması da İngiltere'den geldi. Açıklamayı Başbakan Keir Starmer yaptı.

Aynı zamanda Hamas'a yaptırım mesajı da veren Starmer, şunları söyledi: "Hamas'ın geleceği hükümette ve güvenlikte rolü olamaz. Önümüzdeki haftalarda diğer Hamas üyelerine yönelik yaptırımlar uygulanması için talimat verdim."

İngiliz başbakan, "İki devletli çözüm umudu azalıyor ancak bu umudun sönmesine izin veremezsiniz" diye ekledi.

Duyuruların ardından Filistin, "cesur kararlar" olarak nitelendirdiği açıklamaları, memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Starmer'den Abbas’a mektup

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıklamasının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bir mektup yazarak bu kararı bildirdi.

Starmer, Abbas'a hitaben yazdığı Filistin Devleti'ni tanıdıklarını bildiren mektupta, "Bu tarihi adım, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve devlet sahibi olma hakkına verdiğimiz desteğin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

İki devletli çözümün, bölgede kalıcı barışa giden tek yol olduğuna işaret eden Starmer, "(Filistin yönetiminin reformu) Reform konusunda verdiğiniz taahhütleri takdir ediyor, Filistin Devleti'nin inşası için bu taahhütleri yerine getirirken vereceğim desteği niteliyorum" açıklamasını yaptı.

Starmer, İngiliz Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'ın Filistinli mevkidaşıyla diplomatik ilişkilerin kurulması sürecini ilerletmek için görüşeceğini belirterek, "Devletlerimiz arasında yapıcı ve yakın bir ilişki kurmayı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

İki devletli çözümün önünü açacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanımalarını memnuniyetle karşıladı ve bunun adil ve kalıcı barışın tesisinde önemli ve zorunlu bir adım olduğunu belirtti.

Abbas, İngiltere'nin Filistin halkının "kendi kaderini tayin, özgürlük ve bağımsızlık hakkını" tanımasıyla, iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin önünün açılacağını ve Filistin'in İsrail ile güvenlik, barış ve iyi komşuluk içinde yan yana yaşamasına olanak sağlanacağını vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı, Kanada Başbakanı Mark Carney'in bağımsız ve egemen Filistin Devleti'ni tanıdığına dair resmi açıklamasını da memnuniyetle karşıladı.

Kanada'nın bu tanımayla, hem Filistin hem de İsrail için barışçıl bir gelecek inşasının ortağı olduğunu belirtti.

Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanımasından da memnuniyet duyduğunu belirten Abbas, 3 ülkenin Filistin'i tanımasının, iki devletli çözümün uygulanması için elverişli bir ortam oluşturmaya yönelik uluslararası çabaların bir parçası olduğunu dile getirdi.

Netanyahu: Filistin devleti olmayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin devletinin kurulmasına kesin bir şekilde karşı çıktığını ve İsrail’in Filistin devletinin tanınmasına ilişkin yanıtını ABD ziyaretinden döndükten sonra vereceğini söyledi.

Netanyahu ayrıca, İsrail’in Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerini genişletmeye devam edeceğini açıkladı:

Filistin devletini kaç ülke tanıyor?

Filistin devletini, bağımsızlığını ilan ettiği 15 Kasım 1988'den bu yana Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcileri Çin ve Rusya dahil, BM üyesi 193 ülkeden 147'si tanıyordu. İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın da tanımasıyla bu sayı 150'ye çıktı. Türkiye de Filistin'i 1988 yılında ilk tanıyan ülkelerden. Norveç, İspanya, Slovenya ve İrlanda ise son bir yıl içinde tanıma açıklaması yapan ülkeler arasında.