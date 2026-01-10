Güneyde çalındı kuzeyde kullanıldı

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın en işlek noktalarından birinde bulunan Uluhan Oto Galeri’ye silahlı saldırı düzenleyerek, iki kişiyi yaralayan ve araçlara zarar veren 17 yaşındaki A.K. ile olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen B.A. (E-40) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkında 7 gün ek süre alınırken, olayla ilgili elde edilen bilgiler saldırının iyi planlandığını ve organize bir suç olduğunu gün yüzüne çıkardı.

Tetikçinin, Lefkoşa’da kent güvenlik kameralarının olmadığı sapa bir noktadan kendisine verilen talimat üzerine silahları ve motosikleti teslim aldığı öğrenildi.

Olayda kullanılan plakasız motosikletin ise İtalya menşeli olduğu, şase numarası incelendiğinde KKTC’de herhangi bir kaydı olmadığı bilgisi elde edildi.

KKTC’ye ithali görülmeyen, kaydı olmayan motosikletin Güney Kıbrıs’tan yasa dışı yollardan getirilmiş olduğu belirtilirken, tetikçinin polisi yanıltmaya yönelik çelişkili ifadeler verdiği bilgisine ulaşıldı.

Zanlının telefonunda neredeyse tüm mesajları sildiği, sadece azmettirici olduğu iddia edilen B.A.’nın görüntülerini bulunduğu belirtildi. O görüntülerin de B.A.’nın uyuşturucu suçundan yakalandığı döneme ait ve internette bulunan verileri olduğu bilgisi elde edildi.

Aynı taktik

Ayrıca tetikçinin ifadesinde ailesinin tehdit edildiğini, bu nedenle bu işi yaptığını, ayrıca para da alacağını söylediği açıklandı. Tetikçinin, 8 Kasım 2025 tarihinde Lefkoşa’da başka bir galerinin kurşunlanması olayıyla ilgili tutuklanan E.A. gibi tehdit edildiğini söylemesi dikkat çekti.

Olgular aktarıldı

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanların Lefkoşa’da meydana gelen “taammüden adam öldürmeye teşebbüs, ağır yaralama, yaralama, kanunsuz ateşli silah tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, meskûn mahalde ateş açma ve kasti hasar” suçlarıyla ilgili tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı A.K.’nin 6 Ocak günü saat 10.00 sıralarında Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri’ye silahlı saldırı düzenlediğini ifade etti.

Polis memuru; zanlının galeriye yönelik 5 el ateş açtığını, olay sırasında Hidayet Duran ile Eyüp Bilgi’nin yaralandığını belirtti.

Polis, Hidayet Duran’ın sol ayak bileği ve kalça bölgesinden, Eyüp Bilgi’nin ise sağ bacağından vurulduğunu kaydetti. Polis, meydana gelen olayda galeri içerisinde bulunan araçlarda da hasar oluştuğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru; zanlı A.K.’nin gönüllü ifade verdiğini ve cep telefonunda zanlı B.A.’ya ait video görüntülerinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, A.K.’nin ifadesinde, saldırıyı zanlı B.A.’nın azmettirmesiyle gerçekleştirdiğini beyan ettiğini söyledi.

Polis, bu beyanlar ışığında zanlı B.A.’nın 7 Ocak tarihinde Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının Gazimağusa’daki evinde ve aktif olarak kullanmadığı ofisinde arama yapıldığını, bilgisayarın emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlılardan kan ve parmak izi örnekleri alındığını, A.K.’nin cep telefonunun DATA inceleme şubesine gönderildiğini, gelecek rapora göre soruşturmanın boyutunun değişebileceğini aktardı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve telefon dökümleri olduğunu belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Dijital veriler incelenecek

Savcı Behrat Mavioğlu, gerek olay öncesi gerek olay sonrası birçok kamera kaydının toplanıp incelenmesi gerektiğini, dijital verilerin incelemesinin sürdüğünü, soruşturmanın etkin bir şekilde devam ettiğini belirterek, her iki zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tehdit iddiası

Zanlıların avukatları süre talebine itiraz etmezken polise sorular yöneltti ve bazı iddialar ortaya koydu. Zanlı A.K.’nin avukatı, müvekkilinin ailesinin tehdit edilmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini, şahısları bacaklarından vurduğunu ve öldürme kastının bulunmadığını savundu. Polis, zanlı A.K.’nin ifadesinde hem ailesinin tehdit edildiğini hem de para alacağı nedeniyle saldırıyı düzenlediğini söylediğini aktardı. Savunma ise suçun para nedeniyle değil tehdit sonucu işlendiğini ileri sürdü. Savunma, tehditlerin Türkiye’deki şahıslar tarafından yapıldığını iddia ederken polis, zanlının ifadesinde yer bildirmediğini kaydetti. Polis ayrıca zanlının kendisini tehdit eden kişinin B.A. olduğunu söylediğini aktardı.

Zanlı B.A.’nın avukatı, müvekkili ile A.K. arasında görüşme olduğuna dair somut bir delil bulunup bulunmadığını sordu. Polis, soruşturmanın sürdüğünü ancak şu aşamada somut bir delil olmadığını ifade etti. Savunma, müvekkilinin A.K.’yi de ailesini de tanımadığını iddia etti.

Mahkeme; talebi değerlendirerek zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.