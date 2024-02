‘Askeri müttefik’

ABD Hükümeti’ne yakın bir gazetenin, Güney Kıbrıs’ı ABD’nin askeri müttefiki olarak lanse ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs ABD için Kavşak Noktasına Dönüştürüldü” başlığıyla aktardığı haberinde, söz konusu haberde “Navy SEALS” olarak bilinen ABD donanmasının özel birimi ile Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) denizaltı tahrip timinin katılımıyla Güney Kıbrıs açıklarında üç hafta süren ve geçtiğimiz Çarşamba sona eren tatbikatların aktarıldığını yazdı.

Gazete, “Stars and Stripes”ın ilgili röportajında, tatbikatla ilgili bilgilerin aktarılmasıyla birlikte, Güney Kıbrıs’ın ABD kuvvetleri için üs olduğundan bahsedildiğini ve İsrail-Hamas savaşının başından beri, Güney Kıbrıs’ın ABD ve diğer müttefik güçler için kavşak noktası olarak görev yaptığının ifade edildiğini kaydetti.

ABD’nin bölgeye çok sayıda askeri teçhizat konuşlandırdığının belirtildiği haberde, Güney Kıbrıs’ta da özel koordinasyon merkezleri oluşturduğu ifade edildi.

Gazete, “Stars and Stripes”ın günlük olarak yayınlandığına ve merkezinin ABD Savunma Bakanlığı’nda bulunduğuna işaret ederek, federal yapı üzerine kurulmuş olsa da, bağımsız bir yayın olduğunu ve her şeye rağmen, hükümetle bağlarının görmezden gelinemeyeceğini yazdı.

“Stars and Stripes”a göre Güney Kıbrıs açıklarında yapılan tatbikatta, özel koordinasyon merkezinin Limasol’a kurulduğunu belirten gazete, tatbikatla ABD donanması ile RMMO askerlerinin, gizli görevler ve denizdeki arama-kurtarma operasyonlarındaki eylem yeteneğinin iyileştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.