Görev 14 vekilin

Meclis, yükseköğretim ve İstatistik Kurumu’yla ilgili araştırma yapacak e denetim görevini de yerine getirecek iki komitenin üyelerini dün belirledi.

İstatistik Kurumu Verilerinin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığının Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi için 4’ü Ulusal Birlik Partisi, 3’ü de Cumhuriyet Türk Partisi’nden toplam 7 isim belirlendi. Yükseköğretim Kurumlarının Faaliyetlerinin İdari ve Mali Denetim Sisteminin ve YÖDAK’ın Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırması Komitesinde de yine 4’ü UBP’den, 3’ü CTP’den 7 isim yer aldı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda önceki gün İstatistik Kurumu verileri ve yükseköğretim kurumlarının denetlenmesine yönelik iki araştırma komitesi kurulmasının ardından dün de üyeleri belirlendi.

Meclis’te "başkanlığın genel kurula sunuşları" bölümünde İstatistik Kurumu Verilerinin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığının Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırması açılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komitesi’nin üye sayısını belirleyen kararı okunarak, 7 üyeli özel bir komite oluşturulması oy birliğiyle onaylandı.

Daha sonra Ülkedeki Yükseköğretim Kurumlarının Faaliyetlerinin İdari ve Mali Denetim Sisteminin ve YÖDAK’ın Araştırılmasına İlişkin Meclis araştırması açılması konusunda 7 üyeli özel bir meclis araştırma komitesinin oluşturulmasına yönelik karar kabul edildi.

İstatistik Kurumu Komitesi şu isimlerden oluştu:

“UBP; Resmiye Eroğlu Canaltay, Oğuzhan Hasipoğlu, Alişan Şan, Hasan Taçoy, CTP; Devrim Barçın, Doğuş Derya, Salahi Şahiner.”

Yükseköğretim Komitesi ise şu milletvekillerinden oluştu:

“UBP; izlem Gürçağ Altuğra, Hasan Küçük, Yasemin Öztürk, Ziya Öztürkler CTP; Armağan Candan, Şifa Çolakoğlu, Sıla Usar İncirli.”