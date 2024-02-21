Dünya klasiklerinden

Ağaçlar Ayakta Ölür tiyatro oyunu Türkiye’den sonra KKTC’de de sahnelenecek.

Tiyatrokare’nin ödüllü oyunu “Ağaçlar Ayakta Ölür” 18 Mart’ta Gazimağusa Rauf Denktaş Kültür Merkezinde; 19 Mart’ta Girne Amerikan Üniversitesinde ve 20 Mart’ta Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesinde seyirciyle buluşacak.

İspanyol yazar-şair Alejandro Casona’nın dünya klasikleri arasında yer alan “Ağaçlar Ayakta Ölür”ün çevirisini ve yönetmenliğini Nedim Saban üstlendi. Başrolü üstlenen Nevra Serezli oyunda yüreği torun özlemiyle dolu büyükanneyi canlandırıyor. Serezli’ye Aziz Sarvan eşlik ediyor.

“Ağaçlar Ayakta Ölür”ün kadrosunda Meral Asiltürk, Önder Atakanlı, Emre Ozan, Meltem Özlevent ve Beyza Vural yer alıyor.

