Birçok faaliyet gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Lefkoşa ofisini ziyaret etti.

Töre’yi ziyareti sırasında TİKA Lefkoşa Ofis Koordinatörü Havva Pınar Özcan ve diğer yetkililer karşıladı.

Töre burada yaptığı açıklamada, TİKA’nın başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade ederek, dünyanın birçok bölgesinde yapılan katkıların önemli olduğunu söyledi.

Türkiye’nin geçmişinden aldığı güçle bir cihan devleti olma yolunda ilerlediğine vurgu yapan Töre, Türk milletinin tarihinde büyük devletler kurduğunu dile getirdi.

TİKA Lefkoşa Ofis Koordinatörü Havva Pınar Özcan da çalışmaları hakkında Başkan Töre’ye bilgiler verirken, 5 yıldır faaliyette oldukları KKTC ofisinde 170’e yakın faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Töre YYK'yı da ziyaret etti

Töre, televizyon yayınlarında yaşam biçimi ve düşünceden dolayı kişilerin rencide edildiği çok sayıda söylemlere yer verildiğini söyledi.

Töre, Yayın Yüksek Kurulu’nu ziyaret etti.

Töre, ziyarette yaptığı konuşmada, televizyon yayınlarında, yaşam biçimini ya da düşüncesinden dolayı kişileri rencide edecek söylemlere yer verilmemesi gerektiğini, ancak dozajını aşan “çok sayıda bu tür örnekleri üzülerek gördüklerini” söyledi.

Başkan Feyzi Hansel ve Yönetim kurulu üyelerinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve işlerinin de kolay olmadığını düşündüklerini belirten Töre, Kurul üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Töre ziyaretinde Kurul Başkanı Feyzi Hansel ile Yönetim Kurulu üyesi Yasemin Saban ve Hüseyin Gürlek ile görüştü.

Kurul Başkanı Feyzi Hansel ise görüşmede, Kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tüm çalışmaları hakkında Meclis’i bilgilendirdiklerini kaydeden Hansel, yayıncı kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını da kaydetti.

