Kolaylık sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, birkaç aydır kamu hastaneleri, acil servisler ve polikliniklerde muayene olmak isteyen sosyal sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu yakınlarıyla ilgili kayıtlarda yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin ön kayıt sistemini kamu hastanelerine açtığını kaydetti.

Bakanlık açıklamasına göre, Gardiyanoğlu Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, sigortalılara mağduriyet yaşamamaları için Sosyal Sigortalar Dairesi Ön Kayıt Sistemi’ne kayıt olma çağrısı yaptı ve “Kayıt için, sigortalılarımızın evlenmiş ise, evlilik belgesini; 18 yaşından küçük bakmakla yükümlü olduğu çocuğu varsa doğum belgesini, 18 yaşından büyük bir çocuğu varsa kimlik kartı ve öğrenci belgesini en yakın Sosyal Sigortalar Dairesi’ne bırakması yeterlidir” dedi.

Gardiyanoğlu, bugüne kadar Sosyal Sigortalar Dairesi’ne kaydını yaptırmamış kişilerin, acil durum halinde, acil serviste ya da rehabilitasyon merkezinde işlem yapacaksa oradaki ilgili görevliye de kayıt yaptırabileceğini kaydetti ve kayıt olan sigortalılarla ön kayıt sisteminin daha hızlı tamamlanacağını belirtti.

Gardiyanoğlu konuşmasında birkaç aydır kamu hastaneleri, acil servisler ve polikliniklerde muayene olmak isteyen sosyal sigortalıların bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile ilgili kayıtlarda bir takım sıkıntılar yaşadığını anımsattı .

