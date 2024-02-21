Suna ERDEN

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin direktörü Serdal Gündüz ile Uluslararası Ofis sorumlusu Amir Şakira’nın ‘Sahte diploma’ skandalının yanı sıra milyonlarca liralık ‘hırsızlık, hile, sahtekarlık’ iddiaları sonrasında mahkeme emriyle tutuklulukları devam ederken, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay yeni bir iddiayı gündeme getirdi.

Söz konusu üniversitenin bir milletvekiline diploma verdiğine ilişkin iddia üzerine dün Polis Genel Müdürlüğüne giden Özersay şikayet dilekçesi vererek konunun araştırılmasını istedi. Soruşturmanın selameti açısından milletvekilinin adını vermeyen Özersay, gerekli bilgi ve belgelerin polise verildiğini söyledi.

Milletvekilinin dokunulmazlığı olsa da böylesi bir suç karşısında yargılanması ve cezasını çekmesi gerektiğini belirten Özersay, konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.



Özersay konuyla ilgili olarak dün Diyalog Medya TV2020’de ‘Gündem Özel’ programına telefonla bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.

“Memleket vahim bir duruma düşürülmüştür” diyen Özersay; sahte diploma alarak bunu tedavüle sürmenin Fasıl 154 Ceza Yasası çerçevesinde ağır bir suç teşkil ettiğini ifade etti. Özersay şunları kaydetti:

“Bir milletvekilinin sahte diploma aldığı ve bunu tedavüle sürerek kullandığı iddiasıyla Polis Genel Müdürlüğü’ne bir şikayet dilekçesi verdik. Bize gelen tüm bilgi ve belgeleri belirttik, bu konuda ifade vermeye hazır olduğumuzu da vurguladık. Polisimizin gerekli hassasiyeti göstererek konuyu kısa sürede açıklığa kavuşturacağına inanıyoruz. Tahkikatın selameti için bu aşamada detay vermek istemiyorum. Ceza yasamıza göre suç olan bu türden bir eylemde bulunan kişi bir ‘milletvekili dahi olsa’ yargılanmalı ve cezasını çekmelidir. Konunun takipçisi olacağız.”

İki kişi tutuklu

Lefke Mahkemesi 15 Şubat günkü oturumda Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin direktörü Serdal Gündüz ile Uluslararası Ofis sorumlusu Amir Şakira hakkında 8’er gün tutukluluk emri vermişti.

Polis konuyla ilgili ifadesinde bugüne kadar sahtekarlık ve dolandırıcılık niyetiyle elde edilen gelirin 126 bin 250 TL, 56 bin 986 Sterlin ve 156 bin 346 Euro olduğunu, miktarın daha da artabileceğini belirtmişti.



Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024, 09:56