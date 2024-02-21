Hatıraları yaşatılıyor

Ankara’da, “Doğumunun 100. Yılında Sanatçı Kimliği ile KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş Anma Toplantısı” düzenlendi.

Sergi Açılışı ve Anma Toplantısına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile merhum Cumhurbaşkanı Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş ve DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu katıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türksoy’da yer alan toplantı öncesi Denktaş’ın çektiği fotoğrafların yer aldığı serginin açılışını yaptı. Tatar panel öncesi yerel basının sorularını da yanıtladı. Denktaş’ın anıldığı etkinlikte, konukları, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev karşıladı. Etkinlikte, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.

Tüm dünyanın bildiği lider

KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, anma toplantısında yaptığı açılış konuşmasında, Doğumunun 100. Yılı vesilesiyle, aralarından 12 yıl önce ayrılan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı, büyük devlet insanı Rauf Raif Denktaş’ı saygı, rahmet ve özlemle andığını" söyledi. TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev de, adını tüm dünyanın bildiği, ömrünü Kıbrıs Türk halkına adayan dava adamı Denktaş’ı andı, önünde saygıyla eğildiğini belirtti. Raev, devlet adamı Denktaş’ın sanatçı kimliğiyle de ön plana çıktığını belirterek, ülkesini her yerde tanıttığını vurguladı. Sadece KKTC değil Türk milletinin ortak değeri olan Denktaş’ı rahmetle anan Raev, programa katılan herkese teşekkür etti. Raev, Denktaş’ın daima sonsuza kadar yaşayacağını, gelecek nesillere aktarılacağını söyledi, “Ruhu şad olsun” dedi. Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu da, KKTC Ankara Büyükelçiliği ve TÜRKSOY’un iş birliğinde düzenlenen Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı anma programında yer almaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkının unutulmaz liderlerinden biri olan Rauf Raif Denktaş'ı anan ve onun hayatını, liderliğini ve mirasını hatırlamak için yapılan etkinliğe teşekkür etti.

Yılmaz: Mirasını kalbimizde taşıyoruz

Cevdet Yılmaz da, “Doğumunun 100. Yılında Sanatçı Kişiliğiyle Rauf Denktaş“ konulu bu anlamlı etkinlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Hayatını Kıbrıs Türk halkının onurlu varoluş mücadelesine adayan Rauf Raif Denktaş’ı, doğumunun 100. yılında rahmet ve saygıyla yâd eden Yılmaz, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY’un ev sahipliğinde merhum Denktaş’ı bugün yalnızca lider kişiliğiyle değil, aynı zamanda sanatçı yanıyla anacaklarını kaydetti. Yılmaz, fotoğraf dışında; mücadelesini, bayrağına ve özgürlüğüne olan düşkünlüğünü gelecek nesillere aktarabilmek için hatırat tutup yayınlaması, farkındalığı yüksek bir liderin duygusal derinliklerini gösterdiğini belirtti. Yılmaz, “KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Denktaş’ı, onun sanatla dokuduğu içten yazılarıyla anarken sevgiyle hatırlıyor ve mirasını kalbimizde taşıyoruz” dedi.

Tatar: Tarifsiz bir kişilik

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Türksoy’un kültür sanat edebiyatı yaymak için çalıştığını, bu çerçevede Denktaş’ın doğumunun 100. Yılı nedeniyle toplantı yapmasının kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini belirtti. Denktaş’ın mücadelesinde yazdıkları ve ifadeleriyle gönüllerinde taht kurduğunu ifade eden Tatar, Denktaş’la olan anılarını anlattı. Kıbrıs’ta en acılı günlerin, Adaya İngiliz bayrağının çekilmesi ve sonrasında Rumlar’ın saldırıları, Kıbrıs Türk halkının göçmen olması, katliamlar yaşaması olduğunu ifade eden Tatar, ailesi ile ilgili yaşadığı acıların yanında halkının yaşadığı acıların, kendisine halkına hizmet yolunda güç verdiğini, devletini kurduğunu ve halkı ile devletine sarıldığını kaydetti. Denktaş’ın mirasının Kıbrıs Türk halkının zenginlikleri olduğunu vurgulayan Tatar, Sanatçı kişiliğiyle ülkenin güzelliklerini, insan sevgisini ve hayvan sevgisini fotoğraflayan Denktaş’ın tarifsiz bir kişilik olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Plaket takdimi yapıldı ve panele geçildi.

Panelde, Serdar Denktaş açılış konuşmasını yaptı, babası Rauf Denktaş’ı andı, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti, babasının yazdığı şiirleri okudu.

