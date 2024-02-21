Teminata bağlandı

Lefkoşa’da park halinde bulunan bir üniversite öğrencisine ait 40 bin TL değerindeki aracı çaldığı ve hurdacıya 5 bin TL’ye sattığı tespit edilen Ömer Zateroğluları dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının aracı çekiciyle bulunduğu yerden aldığı belirtildi. Polis, hurdacıya satılan aracın bulunarak, emare alındığını açıkladı.

Polis, zanlının 15 Şubat 2024 tarihinde saat 14.30 sıralarında Ortaköy’de yol kenarında park halinde bulunan üniversite öğrencisi D.K.’ye ait 40 bin TL değerindeki DU 688 plakalı Fiat Tipo marka aracı çekiciye yükleyerek, çaldığını söyledi. Polis, zanlının çaldığı aracı Haspolat'ta faaliyet gösteren Hurdacı İlyas Dayı isimli iş yerine 5 bin TL karşılığında satarak, sahtekarlıkla para temin ettiğini belirtti.

Polis memuru, yapılan şikayet üzerine zanlının 18 Şubat 2024 tarihinde tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını belirtti. Polis memuru, zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde satılan aracın bulunduğunu kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

