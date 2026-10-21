Aylık yüzde 8.4

Güney Kıbrıs’ta temel tüketim ürünlerinde fiyat artışı Eylül ayında da devam etti. Güney Kıbrıs genelindeki 400 perakende satış noktasında yapılan araştırmaya göre, incelenen 45 temel tüketim ürünü kategorisinin 28’inde aylık, 35’inde ise yıllık fiyat artışı kaydedildi. Bazı ürün gruplarında aylık fiyat artışı yüzde 8,4’e ulaşırken, temel ihtiyaç malzemeleri ve bazı gıda ürünlerindeki sıfır Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamasının 2027 yılı sonuna kadar uzatıldığı bildirildi. Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Tüketiciyi Koruma Dairesi tarafından gerçekleştirilen araştırmada, Eylül ayı boyunca Güney Kıbrıs genelindeki 400 perakende satış noktasında ürünlerin günlük fiyatları ve satış miktarları esas alındı. Araştırmada, aylık bazda en dikkat çekici fiyat artışlarından biri dondurulmuş kabuklu deniz ürünlerinde görüldü. Bu ürün grubunda fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 8,4 artarken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 düşüş kaydedildi. Dondurulmuş balık fiyatlarında aylık yüzde 4,7, yıllık yüzde 4,8 artış yaşandı. Bitkisel yemeklik yağ fiyatları ise aylık bazda yüzde 3,2, yıllık bazda yüzde 5,7 yükseldi.

Şişe su ve bisküvi de pahalandı

Haberde, şişe su fiyatlarında aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 4,8 artış meydana geldiği belirtildi. Bisküvi fiyatlarında da aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 4,7 yükseliş kaydedildi.

Öte yandan, bazı temel tüketim ürünlerinde fiyat düşüşleri de görüldü. Bulgur fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,9, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,6 geriledi. Toz süt, şekerleme ürünleri, bebek bezleri ve kahvaltılık gevreklerin fiyatlarında da düşüş yaşandığı bildirildi.

Gazetenin bir diğer haberinde ise bazı temel ihtiyaç malzemeleri ve gıda ürünlerinde uygulanan sıfır KDV uygulamasının 2027 yılı sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi. Uygulamanın uzatılmasıyla söz konusu ürünlerdeki vergi muafiyetinin devam edeceği belirtildi.

