Çalışma başlatıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Faiz Sucuoğlu, ulaştırma altyapısı, limanlar, trafik güvenliği, Ercan Havalimanı, fiber optik internet ve posta hizmetlerine ilişkin BRTK’ya açıklamalarda bulundu.

Yapay zekâ destekli trafik kameralarında ciddi eksiklikler bulunduğunu ve devlet zararı oluştuğunu belirten Sucuoğlu, Girne Limanı’nın perşembe gününe kadar tamamen aydınlatılmasının hedeflendiğini açıkladı. Lefkoşa’da akıllı sinyalizasyon sistemi kurulacağını, 28 çemberin aydınlatılması için çalışma yürütüldüğünü ve fiber optik altyapının başlatılması için 1 ila 1,5 aya daha ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Girne limanı aydınlanacak

Girne ve Gazimağusa limanlarının mevcut durumunu değerlendiren Sucuoğlu, her iki limanda da ciddi eksiklikler bulunduğunu belirtti.

Gazimağusa Limanı’na ilk gittiğinde limanın karanlık olduğunu gördüğünü anlatan Sucuoğlu, aydınlatma çalışmalarının kısa sürede tamamlandığını söyledi. Limanın bazı noktalarında asfaltlama ihtiyacı bulunduğunu da kaydeden Sucuoğlu, bu eksikliklerin önümüzdeki günlerde giderileceğini ifade etti.

Girne Limanı’nın durumunun daha kötü olduğunu dile getiren Sucuoğlu, burada da aydınlatma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı. Yaklaşık 36 LED aydınlatma direğinin yerleştirilmesinin planlandığını belirten Sucuoğlu, çalışmaların tamamlanmasıyla limanın perşembe gününden itibaren tamamen aydınlatılacağını söyledi.

Ercan’da kargo sorunu çözülme aşamasında

Ercan Havalimanı’ndaki eksikliklere de değinen Sucuoğlu, bazı sorunlar bulunmasına rağmen havalimanının iyi bir görüntü sergilediğini belirtti. Havalimanında ücretsiz park süresinin 15 dakikadan 30 dakikaya çıkarıldığını kaydeden Sucuoğlu, kargo taşımacılığında yaşanan sorunların çözümü için de çalışma yürüttüklerini söyledi.

Lefkoşa’da 4-5 noktaya akıllı sinyalizasyon kurulacak

Lefkoşa’daki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yeni bir çalışma başlatacaklarını açıklayan Sucuoğlu, dört veya beş noktaya akıllı sinyalizasyon sistemi kurulacağını belirtti.

Özellikle fuar alanı, kapalı spor salonu, sanayi bölgesi ve Alpet çevresindeki trafik akışını rahatlatmayı hedeflediklerini kaydeden Sucuoğlu, sistem sayesinde sürücülerin bazı noktalarda mevcut trafik ışıklarına kadar gitmeden dönüş yapabileceğini söyledi.

28 çemberin aydınlatılması hedefleniyor

KKTC genelindeki kavşak ve çemberlerin aydınlatılması için de çalışmalar yürütüldüğünü belirten Sucuoğlu, özel sektörle yaklaşık 8-10 protokol imzalandığını açıkladı.

Söz konusu protokoller kapsamında şirketlerin çemberlerin aydınlatılması, çevre düzenlemesi ve bakımını üstleneceğini ifade eden Sucuoğlu, çalışmaların devlet bütçesine ek yük getirmeden gerçekleştirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt bölgelerinde toplam 28 çemberin, zemine yerleştirilecek ışıklı butonlarla aydınlatılmasının hedeflendiğini belirtti.

Fiber optik için 1-1,5 aya daha ihtiyaç var

Fiber optik internet altyapısına ilişkin çalışmalar hakkında da bilgi veren Sucuoğlu, ek protokolün ardından sürecin hızlandığını belirtti.

İlgili ekibin ülkeye gelerek Telekomünikasyon Dairesi ile koordineli çalışmaya başladığını kaydeden Sucuoğlu, altyapı çalışmalarının başlaması için yaklaşık 1 ila 1,5 aylık süreye daha ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Posta dağıtımında muhtarlar devrede

Posta hizmetlerinde ciddi personel yetersizliği bulunduğunu belirten Sucuoğlu, özellikle köylerde yaşanan dağıtım gecikmelerini azaltmak amacıyla muhtarlarla protokol imzalandığını açıkladı.

Yaklaşık 10-15 gün önce imzalanan protokol kapsamında muhtarların posta dağıtımına destek vermeye başladığını belirten Sucuoğlu, uygulamanın bazı bölgelerde rahatlama sağladığını söyledi.