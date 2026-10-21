İşlemler başladı

Gönyeli’de yapılan muhaceret kontrollerinde, KKTC’de 153 ile 321 gün arasında izinsiz ikamet ettikleri belirlenerek tutuklanan Bangladeş uyruklu beş kişi yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların, 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verilirken, ihraç sürecinin başlatıldığı açıklandı.

Mahkemede detayları aktaran polis, M.I.H., M.N.H., M.E.H., M.I.H. ve M.K.S.B.A.’nın KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklandıklarını söyledi.

Polis memuru; 16 Ekim 2026 tarihinde Gönyeli’de tespit edilen zanlıların pasaportları üzerinden muhaceret kontrolü gerçekleştirildiğini belirtti.

Yapılan kontrollerde M.I.H., M.N.H. ve M.E.H.’nin 10 Mayıs 2026 tarihinden itibaren 159 gün, M.I.H.’nin 16 Mayıs 2026 tarihinden itibaren 153 gün, M.K.S.B.A.’nın ise 29 Kasım 2025 tarihinden itibaren 321 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini kaydeden polis, zanlıların suçüstü gereği tutuklandığını ifade etti.

Zanlıların ihraç işlemleri için gerekli yazışmaların yapıldığını belirten polis, ülkede bulundukları süre içerisinde başka herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının da araştırılması gerektiğini söyledi.

Polis, zanlıların serbest kalmaları halinde izinsiz ikamet suçunu işlemeye devam edebileceklerini ve yasal olmayan yollardan KKTC’den çıkış yapmalarının kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlıların 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.