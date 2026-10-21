İkisi de yargılanacak

Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonunda tutuklanan A.Ş. ile E.M.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Her iki zanlı da tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 9 Ekim 2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında Narkotik Şubesi ekiplerinin aldığı bilgide, A.Ş.’nin Lefkoşa’daki ikametgâhında uyuşturucu madde bulundurduğu ve satışını yaptığının öğrenildiğini söyledi.

Aynı gün zanlının evinde yapılan aramada, bir öğütücü, bir adet sarma sigara ve 2 gram hintkeneviri tespit edildiğini belirten polis, zanlının sorgusunda 25 Eylül’de E.M.K.’nin evinden bir çanta aldığını ve Taşkent civarına götürdüğünü söylediğini aktardı.

Polis, A.Ş.’nin çantadaki hintkenevirinden 65 gramını almadan önce çantayı ormanlık alanda bir ağacın altına gömdüğünü, aldığı uyuşturucunun 5 gramını içmek için ayırdığını, geri kalanını ise satarak 350 Euro kazanç elde ettiğini itiraf ettiğini kaydetti.

Söz konusu bölgeye gidilerek ağacın altındaki çantanın emare alındığını belirten polis, çantada 112 gram hintkeneviri ile bir adet hassas terazi bulunduğunu açıkladı. Polis, E.M.K.’nin de tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, A.Ş.’nin ifadesinde E.M.K. ile bir kafede buluştuklarını ve uyuşturucu madde alması için kendisinden talimat aldığını söylediğini aktardı.

Yapılan araştırmada, iki zanlının söz konusu buluşmaya ilişkin görüntülerinin güvenlik kameralarından tespit edildiğini kaydeden polis, A.Ş.’nin cep telefonunda ise uyuşturucuyu gömdüğü yerin konum bilgisi ile fotoğrafının bulunduğunu açıkladı.

Soruşturma tamamlandı

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, A.Ş.’nin üniversite son sınıf öğrencisi olduğunu, E.M.K.’nin ise KKTC vatandaşı olduğunu söyledi. Polis ayrıca E.M.K.’nin eylül ayında benzer bir suçtan teminata bağlandığını belirterek, her iki zanlının da uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlıların 70’er bin TL nakit teminat yatırmaları, her biri için birer kefilin 750’şer bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla serbest bırakılmalarına emir verdi.

