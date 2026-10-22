Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Libya deniz yetki muhtırasının onaylanmasına ilişkin açıklamasında "Libya'dan son derece sevindirici haber aldık. Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakat Muhtırası'nı oy birliğiyle kabul etti. Bu önemli kararın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise, Libya Temsilciler Meclisi'nin kararını değerlendirirken, bunun gerek hukuksal açıdan gerek siyasal açıdan son derece meşru bir anlaşma olduğunu belirterek “Bunu tartışmaya gerek yok" şeklinde konuştu

Erdoğan: Son derece sevindirici

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Libya deniz yetki muhtırasının onaylanmasına ilişkin, "Libya'dan son derece sevindirici haber aldık. Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakat Muhtırası'nı oy birliğiyle kabul etti. Bu önemli kararın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, "Pakistan ve Suudi Arabistan'la beraber imzaladığımız ortak savunma anlaşmasını da onaylanmak üzere Gazi Meclisimize ilettik. Libya'dan son derece sevindirici haber aldık. Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakat Muhtırası'nı oy birliğiyle kabul etti. Bu önemli kararın da hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Libya Temsilciler Meclisi'ndeki tüm kardeşlerime selamlarımı yolluyorum." diye konuştu.

Erdoğan, Grup Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Şam ziyaretinizin tarihi belli oldu mu?" sorusuna karşılık Erdoğan, "Henüz değil. Yaparız." dedi.

Erdoğan, "Yakın zamanda Sayın Bahçeli ile görüşmeniz bekleniyor mu?" sorusu üzerine de "Yakın zamanda olabilir." yanıtını verdi.

Fidan: Diplomasi başarısı

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Temsilciler Meclisi'nin 2019'da Libya ile Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını kabulüne dair "Bu, gerek hukuksal açıdan gerek siyasal açıdan son derece meşru bir anlaşmadır. Bunu tartışmaya gerek yok." dedi.

Fidan, Brüksel'e yaptığı ziyaret kapsamında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Bakan Fidan, Libya Temsilciler Meclisi'nin 2019'da Libya ile Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasının kabulüne ilişkin, bu konuyu o dönemdeki görevi kapsamında da 2019'dan bu yana yakından takip ettiğini belirterek, gerçekten gelinen noktanın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen dış politika kapsamında bir diplomasi başarısı olduğunu vurguladı.

Anlaşmanın Türk dış politikasının esasına göre şekillendiğinin, barışı, istikrarı destekleyen ve kazan kazan esasına dayalı olduğunun altını çizen Fidan, "Tabii burada Libyalı kardeşlerimizin Türkiye'ye olan güveni ve Doğu Akdeniz'e gelecek olan istikrar fevkalade önemli." dedi.

Son derece meşru bir anlaşma

Fidan, diğer taraftan bu anlaşmaya tepki gösteren ülkelere ilişkin de "Bunların biz neden tepki gösterdiğini de biliyoruz. Bazıları tepki göstermeleri gerektiği için tepki gösteriyorlar. Bazılarının gerçekten bu konuyla ilgili stratejik problemleri var. Ama bu, gerek hukuksal açıdan gerek siyasal açıdan son derece meşru bir anlaşmadır. Bunu tartışmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

Hatta Türk hukukçulara göre 2019'da imzalanan anlaşmanın tekniği gereğince aslında zaten yürürlükte olduğunu aktaran Fidan, "(Libya Temsilciler) Mecliste yapılan ise bir kabul işlemi oldu esas itibarıyla, bir onaylama işlemi değil, bizim hukukçularımıza göre. Biz 2019'dan itibaren bunu zaten geçerli bir anlaşma olarak görüyorduk." diye konuştu.

Fidan, bunun Türk diplomasisinin bir başarısı olduğunu yineleyerek "İnşallah buna benzer başarılarımızı halkımıza yaşatmaya devam edeceğiz. Bizim amacımız her yerde olduğu gibi Akdeniz'de de istikrarı, barışı, huzuru, mutluluğu getirmek. Bunun dışında da diplomasimizin bir amacı yok." dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026, 10:15