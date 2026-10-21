Çalışma izni  iptal edildi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da müdür olarak çalıştığı köklü bir şirkette, sahte ödeme onay belgeleri düzenleyerek 99 milyon TL çaldığı gerekçesiyle tutuklanan B.D. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Çalışma izni iptal edilen zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru; Mehmet Akif Caddesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde müdür olarak çalışan zanlının 2026 yılı içerisinde şirketin aylık ödeme onay belgelerini İstanbul’da bulunan merkeze e-posta yoluyla göndererek onay aldıktan sonra söz konusu belgeler üzerinde ekleme yapmak suretiyle sahtelediğini belirtti.

Polis, zanlının sahtelediği ödeme onay belgelerini kullanarak şirketin Lefkoşa’da bulunan bir bankanın hesaplarından başka hesaplara para aktarılmasını sağladığını kaydetti.

Polis, zanlının bu yöntemle toplam 99 milyon 374 bin TL çaldığının belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Soruşturma kapsamında zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonunun emare olarak zapt edildiğini belirten polis, elektronik cihazlar üzerinde başlatılan incelemenin sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının işlem yaptığı Türkiye’deki bankadan evrak temin edildiğini ve inceleme başlatıldığını açıkladı. Zanlının banka hesaplarıyla ilgili incelemenin de sürdüğünü ifade eden polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydetti.

Zanlının çalışma izninin iptal edildiğini belirten polis, işlenen suçların Ağır Ceza Mahkemesi’nin kapsamına girdiğini ifade ederek zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; B.D.’nin 50 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

