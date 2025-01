‘Barıştan daha güçlü’ 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Güvenlik Konseyi resmi belgesi olarak dağıtılan Kıbrıs’taki BM Barış Gücü ile ilgili raporunda, gücün görev süresinin 12 ay daha uzatılmasını önerdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 15 Ekim’de yeni geçiş noktaları açılması olanaklarını inceleme taahhütlerini kutlayan Guterres, her iki tarafta düzenlenen törenlerde “bölücü söylemlerinin barış seslerinden daha güçlü çıktığı” değerlendirilmesine yer verdi.

Haravgi’nin haberine göre, Barış Gücü’nün itirazlarına rağmen büyük ölçüde, askeri gözlem teçhizat yerleştirilmesinin, ara bölge içerisindeki fiili durumun idamesi konusunda bir “saygısızlık göstergesi olduğu” savunulan raporda, her iki tarafa da “ara bölgedeki askeri fiili durumu kesin olarak değiştirme hedefi taşıyan yetkisiz yapılarını bozma” çağrısı yapıldı.

Her iki tarafın kolluk kuvvetlerinin ara bölgede görevlendirilmiş BM makamına “saygısızlık yaptığı” ve her iki tarafın askerinin ihlallerde bulunduğu öne sürülerek bundan “üzüntü” belirtilen raporda, ara bölgenin BM tarafından tarafsız şekilde belirlenmesine saygı gösterip riayet etmesi istendi.

Raporda, Kıbrıs Türk makamlarından, “Wayne’s Keep” mezarlığına tam erişim sağlaması istenirken, Rum yönetiminin, devam etmekte olduğu sığınmacıları zorla geri itmesinden üzüntü belirtildi.

Kapalı Maraş’taki durumdan “kaygı” belirterek Güvenlik Konseyi’nin, bölgenin Ekim 2020 statüsüne geri döndürülmesi çağrısına cevap verilmediğini belirten Guterres ,BM Barış Gücü’nün bu bölgede ve Akyar’da “devriye atma ve yetkilendirildiği faaliyetlerde bulunma kabiliyetinin rehabilite edilmesi beklentisini ortaya koydu.

Raporda, “Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki Barış Gücü’ne verdiği yetkinin ara bölgeyle sınırlı olmadığını, Ada’nın tamamına yayıldığını hatırlatırım.” ifadesini kullanan Guterres, 2024’e, bazıları raporun kapsam tarihi içerisinde olan, “bölücü söylemlerin barış seslerinden daha güçlü çıktığı birçok talihsiz yıl dönümünün” damga vurduğunu savundu.