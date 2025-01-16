Satışa hazır 20 paket

Suna ERDEN

Narkotik ve Cürümleri önleme şubesi ekipleri tarafından Demirhan’da gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır 20 ayrı pakette 20 gram en tehlikeli uyuşturucu türü metamfetamin, hassas terazi ve 3 adet mermi ele geçirilirken; Abdullah Alp ile Alpay Ekener isimli zanlılar tutuklandı.

Haklarında soruşturma başlatılan 2 zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, ek süre alındı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 14 Ocak 2025 tarihinde saat 18.45 sıralarında Narkotik ve Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Demirhan’da operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis, her iki zanlının Sevgi Caddesinde park halindeki TIR’ın yanında tespit edildiğini; Abdullah Alp’in ekipleri görünce koşarak kaçmaya başladığını, bu esnada yere düştüğünü kaydetti.

Polis, düşen zanlının üzerindeki sigara paketi, hassas terazi, teraziye ait iki adet pil ve cep telefonunun yere savrulduğunu açıkladı.

Mermi de ele geçirildi

Polis, zanlının alıkoyulduğunu, üzerinde yapılan armada naylon parçasına sarılı yarım gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir gram madde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının yere düşürdüğü sigara paketinin içerisinde ise 19 ayrı paket halinde 19 gram metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir gram madde tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlı Alpay Ekener’e ait TIR araçta arama yapıldığını, yarım gram metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir gram madde, 3 adet 9 mm canlı olduğuna inanılan mermi ele geçirildiğini kaydetti. Polis, her iki zanlının da tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis memuru zanlı Alp’in ifadesinde uyuşturucu maddeleri 20 gram olarak bin euro karşılığında aldığını, satışa hazır hale getirmek için paketlediklerini söylediğini açıkladı. Polis, zanlıların beyanlarının ve zanlı Alp’ın itiraflarının araştırılacağını; ele geçirilen maddelerin analize, sarılı olduğu paketlerin ise Kriminalistik Şubesine gönderileceğini kaydetti. Aranan şahıs, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis memuru, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

