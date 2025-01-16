Ateşli protesto

Ömer KADİROĞLU

Narenciye üreticileri, sektörde yaşanan sakıntılara dikkat çekmek amacıyla dün Güzelyurt Terminal Binası önünde eylem gerçekleştirdi. Elye Doğancı Narenciye Üreticileri Eylem Komitesi tarafından organize edilen eylem dün saat 16.00’da başladı ve bir saat sürdü. Eyleme Lefke Belediye Başkanı Aziz Kara ve CTP’li bazı milletvekilleri de katıldı.

Narenciyeciler, kamyonet yardımıyla kurumuş ağaç dallarından oluşan bir yığını, yol kenarına döktü, ardından ateşe verdi. Eylemde, “ambargoya hayır”, “biz bu topraklar üstünde var olmak istiyoruz”, “ağaç yetiştirmek 40 yıl, yok etmek bir dakika” şeklinde sloganlar atıldı.

Eylem Komitesi sözcüsü Mehmet Bicen, narenciyede yaşanan sıkıntıları ve ihraç konusunda yaşananlara değinerek yetkililere de üreticilere de çağrı yaptı.

Mehmet Bicen’in konuşmasından sonra basın bildirisi okundu. Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri eylem alanında güvenlik önlemleri alırken, üreticiler getirdikleri narenciye ağaçlarının köklerini yaktı. Eylem sözcüsü Mehmet Bicen yaptığı açıklamada komite ile görüşeceklerini ve alınacak karara göre eylemin Lefkoşa’ya taşınacağını ifade etti. Eylem sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

