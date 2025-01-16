Ömer KADİROĞLU
Narenciye üreticileri, sektörde yaşanan sakıntılara dikkat çekmek amacıyla dün Güzelyurt Terminal Binası önünde eylem gerçekleştirdi. Elye Doğancı Narenciye Üreticileri Eylem Komitesi tarafından organize edilen eylem dün saat 16.00’da başladı ve bir saat sürdü. Eyleme Lefke Belediye Başkanı Aziz Kara ve CTP’li bazı milletvekilleri de katıldı.
Narenciyeciler, kamyonet yardımıyla kurumuş ağaç dallarından oluşan bir yığını, yol kenarına döktü, ardından ateşe verdi. Eylemde, “ambargoya hayır”, “biz bu topraklar üstünde var olmak istiyoruz”, “ağaç yetiştirmek 40 yıl, yok etmek bir dakika” şeklinde sloganlar atıldı.
Eylem Komitesi sözcüsü Mehmet Bicen, narenciyede yaşanan sıkıntıları ve ihraç konusunda yaşananlara değinerek yetkililere de üreticilere de çağrı yaptı.
Mehmet Bicen’in konuşmasından sonra basın bildirisi okundu. Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri eylem alanında güvenlik önlemleri alırken, üreticiler getirdikleri narenciye ağaçlarının köklerini yaktı. Eylem sözcüsü Mehmet Bicen yaptığı açıklamada komite ile görüşeceklerini ve alınacak karara göre eylemin Lefkoşa’ya taşınacağını ifade etti. Eylem sorunsuz bir şekilde tamamlandı.
Ateşli protesto
Güzelyurt bölgesindeki narenciye üreticileri eylem düzenledi
Ömer KADİROĞLU
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YORUMLAR
Yanlış hatırlamıyorsam bir ay kadar önce Ünal ve onu atayanlar şov yapıp Narenciyede ihracaatın önünü açtıklarını söylediklerinde ben da bu kaçıncı açış demiştim. "Orospunun lâfına güven olmaz" derler. Bizde millet orospu seçer. Beter olun! Beter ol Kıbrıslı.
Zavallı bunlar yaw,zavallı oldukları kadar da cahiller...Her zaman bir iki kuruşluk menfaat için satılmaya hazırlar...Bakın göreceksiniz,yarın öbürgün seçim olsa bunlar gene gidip oylarını bu hırsızlara bu yalakalara yardakçılara verecekler..Akp askeri bu hırsızlar inşAllah o günleri yetişmezler...