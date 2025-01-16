‘Talimatları yerine getiriyor’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs konusunda toplantı yapmamakta olduğunu ve bunda Rum Yönetimi’nin onayı olduğunu iddia etti.

Haravgi gazetesi “Güvenlik Konseyi ‘Beşlisi’ Kıbrıs Sorunu İçin Lefkoşa’nın Da Onayıyla Toplanmıyor – Lavrov: Kıbrıs Yönetimi ABD’yle Çalışıyor ve Talimatlarını Yerine Getiriyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov’un açıklamalarını yansıttı.

Habere göre Lavrov, Kıbrıs sorununa ilişkin sorulara verdiği yanıtta, Rusya olarak “önerebilecekleri veya empoze etmeye çalışabilecekleri sihirli bir çözüm şeklinin bulunmadığını, bulunamayacağını” vurguladı.

Eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın “risk alarak, Güvenlik Konseyi kararlarını, üniter devletin kurulacak merkezi hükümetini hafifçe zayıflatan, yani Kıbrıslı Rumların daha az yetkiye sahip olacakları bir plan önerdiğini” belirten Lavrov, bu planın reddedildiğini ve bugüne kadar bu plandan daha elle tutulur bir planın varlığından da haberdar olmadığını vurguladı.

Lavrov, “Türk komşularımızın eşit iki devletin varlığını dile getirdiklerini ve aksi durumda hiçbir şeyin başarılamayacağını söylediklerini biliyorum. Her iki halkın da çıkarları gözetilmelidir” şeklinde konuştu.

Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin bu sürecin garantörleri olarak görüldüklerini ifade eden Lavrov; “Ancak son dönemde, Lefkoşa’nın da onayıyla bu ‘beşli’ toplanmıyor. Kıbrıs liderliğinin ABD’yle işbirliği yaptığından şüpheleniyorum” şeklinde konuştu.

Lavrov açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Biz, Kıbrıslıların hem kuzey hem de güneyde istedikleri gibi yaşamalarını istiyoruz. Çoğunluğu doğal olarak güneyde ve 10 binden fazlası da kuzeyde yaşayan çok sayıda Rus var. Nasıl yaşayacaklarına bundan böyle Kıbrıslılar karar versin. Bugün Kıbrıs’taki liderlerin, Kıbrıslıların en hızlı şekilde karar vermelerini istemeyen, nasıl karar vermeleri gerektiğini söyleyen ortakları var. Örneğin NATO’ya üye olmaları gibi. Bankalarınıza para gönderen (yatıran) Ruslara zarar verecek şekilde iç yasalarını değiştirmeleri gibi”.

“Kıbrıs’a 'NATO’ya gir, NATO’ya girersen hiçbir sorun olmayacak çünkü hepimiz ortak olacağız ve Kuzey’le her şey iyi olacak' deniyor. 'Böyle yapmalısınız ki Ruslar daha az olsun, ortak tarihinizi daha az hatırlarsınız'” şeklinde konuşan Lavrov, Güney Kıbrıs’ın iç işlerine de karışmadıklarını sözlerine ekledi.

Hristodulidis’ten yanıt

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Lavrov’un açıklamalarına yanıt verirken, ‘sihirli bir çözümün olmadığına’ ilişkin değerlendirmeye katıldığını söyledi.

Hristodulidis; “gerekli olan şeyin siyasi irade, ileriye bakmak ve mevcut durumun Kıbrıs halkının faydasına olmadığını anlamak olduğunu” iddia etti.

Güvenlik Konseyi üyesi olan Rusya’nın “çözümün temelinin, iki toplumlu iki kesimli federasyon kararlarını alanların arasında başrol oynayanlardan biri olduğunu” ifade eden Hristodulidis, Lavrov’un açıklamalarının bu çerçevede gerçekleştiğini düşündüğünü vurguladı.

