İki gün önce almış

Lefkoşa’da bir casinoda sahte dolar tedavüle süren İsrailli Elad Vishnipolsky kısa sürede yakalandı.

Zanlı dün "sahte banknot tasarrufu, sahtelenmiş banknotu tedavüle sürme" suçlarından Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlının üzerinde bin 570 dolar, 3 bin 35 Euro ve 2 bin 730 TL tespit edildiği açıklandı. Hem zanlının tedavüle sürdüğü 400 dolar hem de üzerinde bulunan paraların PGM Sahtecilik Şubesinde inceleneceği belirtildi.

Duruşmada söz hakkı alan zanlı ise paraları İsrail’den aldığını öne sürerek, “Kriminal biri değilim” dedi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 15 Ocak 2025 tarihinde saat 01.00 sıralarında Lefkoşa'da, Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir casino içerisinde, tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 4 adet 100 dolarlık banknotu oyun oynamak maksadıyla görevli personele vererek tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, zanlının üzerine yapılan aramada toplam bin 570 dolar, 3 bin 35 Euro ve 2 bin 730 TL tespit edilerek emare zapt edildiğini belirtti.

Polis, aynı tarihte tutuklanan zanlının tedavüle sürmüş olduğu konu sahte olduğuna inanılan banknotların PGM Sahtecilik Şubesine inceleme yapılabilmesi için gönderileceğini kaydetti.

Polis memuru, ayrıca zanlının KKTC'de ne maksatla bulunduğunun araştırılacağını söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “Kriminal biri değilim. Parayı iki gün önce İsrail’den aldım.” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Polisten sahte dolar uyarısı

Bu arada polis, Lefkoşa’da 100’lük banknotlardan oluşan 4 adet sahte ABD Dolarlarının tedavüle sürüldüğünü açıklayarak, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sahte ABD Dolarlarının seri numaraları şöyle:

“HH17959185A, HH17958742A, HH17958736A, HH17958738A, KE29532705B, HH17960260A, KF82109749A, KF92049836, HH17960262A, HH17960196A, HH17960264A, HH17958731A, HH14960198A, KF56114713A, HH17960200A.”

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğuna dikkat çeken polis, ellerinde belirtilen seri numarası ile başlayan “100’lük ABD Doları” cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ayrıca şüpheli görülen kişilerin en yakın polis merkezine bildirilmesi istendi.