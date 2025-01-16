Zamansız vedaları sevenlerini kahretti

Ergün YAHAT

Tatlısu sakini 16 yaşındaki Miraç Çil, Kalkanlı köyünün tanınan simalarından ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanı 53 yaşındaki Muhittin Dönmezsoy ile Lefkoşa’nın sevilen simalarından 35 yaşındaki Tolga Özmert yaşamımı tiridi.

Geçitkale Cumhuriyet Lisesi öğrencisi Miraç Çil, bir süredir tedavi görüyordu.

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesi sakinlerinden Tolga Özmert de bir süredir Türkiye’de tedavi görüyordu. Son 2 aydır Ankara’da bulunan Hacettepe Hastanesinde yatılı tedavi gören Özmert’in dün akşam hayatını kaybettiği belirtildi.

Kalkanlı köyünün tanınan simalarından Muhittin Dönmezsoy da dün hayatını kaybetti. Dönmezsoy’un kalp krizi geçirdiği tahmin edilirken, kesin sonuç otopsi sonrası belli olacak.