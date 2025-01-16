Ciddi uyarı

Suna ERDEN

Soğuk algınlığı ve grip şikayetiyle hastanelerin yanı sıra özel kliniklere başvuran hasta sayısının arttığına dikkat çeken dahiliye uzmanı Dr. Sibel Siber, özellikle küçük çocukların özenle korunması gerektiğini söyledi. Siber; hasta çocukların okula veya yuvaya gönderilmemesini önerirken, beslenme koşullarına dikkat edilmesini istedi.

Büyüklerin de hastalık sürecinde evde istirahat etmesi gerektiğini vurgulayan Siber, özellikle üst solunum şikayeti olanların kapalı alanlarda uzun süre kalmaması, odaların aralıklarla havalandırılması gerektiğini söyledi. Siber, ağır vakalarda ilaçların da yetersiz kaldığına dikkat çekti.

Siber, tv2020’de Gündem Özel Programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Siber, grip vakalarında artış olduğunu belirterek, “Bulaşın en büyük kaynağı kapalı ve kalabalık ortamlardır” dedi.

Siber şunları söyledi:

“Grip virüsü çok hızlı yayılan ve havada asılı kalan bir virüstür. Biri hapşırdığı zaman havada asılı kalan virüs ortama giren kişiyi etkileyebiliyor. Grip ve nezle farklıdır. Grip virüsleri arasında influenza en ağır türüdür. Halk arasında paçavra dediğimiz influenza virüsü ağır geçiyor. Akciğerlere inip bronşit ve astıma neden olabiliyor. Küçük çocuklarda, bebeklerde, kronik hastalarda, yaşlılarda, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananlarda çok daha ağır seyredebiliyor. Grip can kayıplarına neden olabiliyor. Ocak ayı virüsün pik yaptığı bir aydır, özel hastaneler dahil yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle başvuran birçok kişi var.

Virüslere karşı kesin tedavi edici ilaç yok. Biz ikinci enfeksiyonlarını önlesin diye antibiyotik veriyoruz. Anti-viral ilaçlar da veriyoruz ama virüsü temizleyen bir ilaç yok maalesef. Grip aşısı olanlarda yine hasta oluyor, çünkü virüs kendisini yeniliyor. Ama yine de aşı gereklidir.”

Tavsiyelerde bulundu

Dr. Sibel Siber, özellikle küçük çocukların özenle korunması gerektiğini söylerken, yetişkinlere de tavsiyelerde bulundu. Siber açıklamalarına şöyle devam etti:

“Havalandırma çok önemlidir. Bir ortamda klima çalışıyorsa aynı havayı tekrar püskürüğü için hastalık yayılıyor. Çocuklar gribe çabuk yakalanır. Sınıflarda pencereler açılmalı, havalandırma yapılmalıdır. Eğer çocuk hastaysa iyileşene kadar okula gönderilmemelidir.

Kalabalık ve kapalı ortamlarda maske takılmalıdır. Beslenme çok önemlidir; bol vitamin tüketmek gerekiyor. Bol meyve ve sebze yenmelidir.

Sürekli sıvı tüketilmelidir. Ilık çaylar, içebildiği kadar su, ateş düşürücüler alınmalıdır, eğer ikincil bir enfeksiyon eklenmişse doktora gidilmelidir. Virüsler beyin iltihabı yapabilir. Bir haftadır iyileşme süresi vardır. Göğüste hırıltı ve ateş varsa dinlenmek çok önemlidir. Hasta kişilerin iş yerine gitmesi diğerlerini de hasta edebilir. Evde dinlenmesi gerekiyor.”

Dr. Sibel Siber, kış aylarında görülen grip vakalarının havaların ısınmasıyla azaldığını sözlerine ekledi.

