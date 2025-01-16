18 ay içerisinde tamamlanacak

Başbakan Ünal Üstel, temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti (TC) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüştü.

Görüşmenin ardından Başbakan Üstel ve TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’ın huzurunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Fenercioğlu Yapım ve İnşaat Ltd. arasında Yeni Erenköy Yaşlı ve 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi İnşaat Projesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile Fenercioğlu Yapım ve İnşaat Ltd. Direktörü Aycan Fenercioğlu imza koydu. Protokol kapsamında, Yeni Erenköy Yaşlı ve 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi Binası, 18 ay içerisinde tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulacak.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan görüşmede, TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ve diğer yetkililer hazır bulundu.

Üstel: Projelerimiz birer birer hayata geçecek

Başbakan Ünal Üstel imza töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin ihtiyacı olan hem 18 yaş üstü engelli çocukların, hem de yaşlı insanların rahat edeceği bir projeyi TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanının şahitliğinde imzalayacaklarını belirtti. Üstel, “Öncellikle biz hükümete geldiğimiz günden beri halkımıza hep şunu söyledik. Önce yarım kalan projelerimiz ne varsa bitireceğiz, sonra halkımızın ihtiyaç duyduğu öncelik sırasına göre projelerimizi sıraya koyup birer birer bunları hayata geçireceğiz” dedi.

Göktaş: Her daim Kıbrıs Türk halkının yanındayız

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise konuşmasında çeşitli temaslarda bulunmak ve Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri’nin açılışını gerçekleştirmek üzere KKTC’yi ziyaret ettiklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birçok alanda iş birliğinin devam ettiğini vurgulayan Göktaş; Yeni Erenköy Yaşlı ve 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nin hayata geçirilmesine yönelik imzalanan protokolde yer almalarının büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.

Göktaş, “Türkiye olarak her daim Kıbrıs Türk halkının yanındayız” vurgusu yaparak, bakanlık bünyesindeki bilgi ve birikim paylaşımıyla Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarına dikkat çekti.

Gardiyanoğlu: Hedeflerimize yaklaşıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ise konuşmasında, göreve geldikleri günden itibaren Başbakan Üstel’den aldıkları talimatla 6 ilçede 6 rehabilitasyon ve 6 huzurevi projesi için yola çıktıklarını kaydetti. Gardiyanoğlu, "“Hedeflerimize şu anda yüzde 85 oranında gelmiş durumdayız. Girne, Güzelyurt, Lefkoşa ve Gazimağusa’daki tüm rehabilitasyon merkezlerimizi Başbakanımızdan aldığımız destek ve yardımlar sayesinde tamamlamış ve günün şartlarına uygun hale getirdik" dedi.

Özellikle İskele ilçesinde bakanlığın gerek rehabilitasyon, gerek huzurevi konusunda ciddi eksikleri bulunduğunu aktaran Gardiyanoğlu, “Başbakanımızın talimatıyla, Maliye Bakanlığı’ndan bakanlığımıza bir arazi tahsis edildi ve burada bakanlık olarak çok hızlı bir proje çalışması başlattık” şeklinde konuştu.

Fenercioğlu: Kendimizi evimizde hissediyoruz

Fenercioğlu Yapım ve İnşaat Ltd. Direktörü Aycan Fenercioğlu da konuşmasında, Türkiye merkezli bir firma olarak üç yıldır KKTC’de yatırım yaptıklarını belirterek, bu süreçte kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, kabine üyeleri ve Kıbrıs Türk halkının desteğinin her zaman ön planda olduğunu dile getiren Fenercioğlu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na böyle bir imkânı sağladığı için teşekkür etti.

