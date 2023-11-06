Bidonda 10 litre 

Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Direktörü Mario Nava, Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, Yeşil Hat uygulamasına değindi.

Demecinde KKTC’den Güney Kıbrıs’a akaryakıt taşınması konusunu yorumlayan ve kişisel kullanım için akaryakıt taşınmasının yasal olduğunu söyleyen Nava, Rum Yönetimi makamlarının yönetmeliğe uygunluğu sağlamak için kontrol yapma hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Tüzükteki metnin “Yeşil Hattı geçen bir kişinin kişisel bagajında bulunan eşyaların vergiden muaf olduğunu” belirttiğini ifade eden Nava, hedef bu ürünü satmaksa bunun doğal olarak geçerli olmadığını, ancak değeri 260 Euro’ya kadar olan ürünler için bir istisna mevcut olduğunu ve bir kap içerisinde 10 litre taşıma olanağı bulunduğunu kaydetti.

Hellim konusu

Hellimle ilgili Menşe İsmi Korumalı ürün (MİK-PDO) dosyasının uygulanmasındaki ilerlemeden de söz eden Nava, birçok Kıbrıslı Rum hellim üreticisinin PDO işaretini kullanmaya başladığını, çünkü gerekli hijyen kriterlerini ve hayvanların sağlığıyla ilgili standartları yerine getirdiklerini ifade etti.

Kıbrıs Türk tarafından da iki üreticinin ürünlerini belgelendirmek için başvurduğunu ifade eden Nava, AB’nin Kıbrıs Türk toplumuyla ilgili programının ana faaliyetlerinden birinin aynı standartların Kıbrıslı Türk üreticiler tarafından da karşılanmasının sağlanmasıyla ilgili olduğunu kaydetti.

2024 yılı bitmeden, bu komitenin görev süresi içerisinde bunu hayata geçirmeyi umduklarını da söyleyen Nava, Kıbrıs Türk helliminin Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla AB’nin geri kalanına da ihraç edilebilmesi için, KKTC’de hayvan hastalıklarının ortadan kaldırılması için sürdürülen projelere de atıfta bulundu.

Kıbrıs Türkler, Rum bankalarında hesap açabilir

Demecinde Kıbrıslı Türklerin banka hesapları konusunda yaşanan ilerlemeye de atıfta bulunan Nava, Rum Merkez Bankası Başkanının geçen Nisan ayında “Kıbrıs Cumhuriyeti’nde çalışan Kıbrıslı Türklerin hesap açmaya hakları olduğunun” yeniden ifade edildiği bir genelge yayımladığını ve yeni bir unsur olarak buna “hükümet tarafından kontrol edilmeyen bölgelerde adresi olan Kıbrıslı Türklerin de Kıbrıs Rum bankalarında banka hesabı açabileceklerinin” eklendiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023, 09:43