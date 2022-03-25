Bir yılda 14 bin kişi

Güney Kıbrıs, nüfusa göre en çok siyasi sığınmacı başvurusu alan ülkeler arasında ilk sırayı aldı.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs AB’ye Siyasi Sığınmacı Başvurusu Sıralamasında Birinci” başlığı altında AB İstatistik Enstitüsü’nün açıkladığı verilere dayandırdığı haberinde, Güney Kıbrıs’a 2021 yılında yapılan siyasi sığınma başvuru sayısının 14 bin 799 olduğunu yazdı.

Nüfusuna göre siyasi başvuru sayısında Güney Kıbrıs’ın diğer AB ülkelerine büyük fark attığını vurgulayan gazete, Güney Kıbrıs’ın ardından 4 bin 111 başvuruyla Avusturya’nın ikinci, 2 bin 474 başvuruyla Slovenya’nın üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

Haberde, Güney Kıbrıs’a siyasi sığınmacı başvurusu yapanlarda ilk sırayı Suriyelilerin, ardından Kongo ve Nijerya vatandaşlarının aldığı vurgulandı.

Yardım maaşı istiyorlar

Öte yandan, gazete, bir diğer haberinde, Güney Kıbrıs’a siyasi sığınma talebinde bulunan kişilerin, yasanın öngördüğü şekilde, Rum Çalışma Dairesi’ne başvurup, işsizlik kaydı yapmak yerine, devletin kendilerine verdiği ödeneği alıp, çalışmamayı tercih ettiklerini yazdı.

Gazete, mevcut yasanın, siyasi sığınma talebinde bulunanlara, başvuruları karara bağlanana kadar istedikleri yerde barınma, serbest dolaşım ve diğer hakları tanıdığını, ayrıca bu kişilere aylık da bağlandığını belirtirken, bu kişilerin iş bulma kurumuna kayıt yaptırmalarının da gerektiğini aktardı.

Siyasi sığınma talebinde bulunanlardan yaklaşık 4 bininin, devletten aldıkları yardımın kesilmemesi adına iş bulma kaydı başvurusunda bulunmadıklarını aktaran gazete, bunun üzerine ilgili kurumların, söz konusu 4 bin kişiye mektup göndererek, kayıt olmamaları durumunda devlet ödeneğinin kesileceğini bildirdiğini belirtti.