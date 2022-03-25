50 Euro için 18 ay yatacak

Sırt çantasına koyduğu uyuşturucuyla Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapmaya çalışırken Lokmacı Sınır Kapısı’nda yakalanan Rum uyruklu Artemis Papasavvas hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Yapılan soruşturma sonucu 50 Euro karşılığında uyuşturucu kuryeliği yaptığı tespit edilen sanık,

18 ay hapse mahkûm edildi.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Sanığın 16 Aralık 2021 tarihinde saat 21.35 sıralarında Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptığı belirtildi. Tavır ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine sanığın eşyalarının kontrol edildiği; omuzunda asılı vaziyette bulunan sırt çantası içerisinde koli bandına sarılı 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunduğu anımsatıldı.

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, sanığın işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunu vurguladı. Kâtip, sanığın ithal ettiği uyuşturucunun miktarının külliyatlı oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Şerife Kâtip, kamu menfaati gereği bu tür suçlara mahkûmiyet verilirken, caydırıcı ceza uygulanması gerektiğini ve bu nedenle sanığı mahkûm olduğu suçlardan 18 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.