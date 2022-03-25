Bu durumu kim düzeltecek?

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Kabristanlığı’nın bozuk yolları ve mezarların bakımsızlığı vatandaşın tepkisine neden oluyor.

Toprak yollar her yağış sonrası çamur gölüne dönüşürken, bazı kabirlerin üzerindeki toprağın eşelendiği ve tahrip edildiği görüldü.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, yakınlarının ebedi istirahatgahı olan mezarlıkla ilgilenilmesini talep etti.

Lefkoşa’nın en büyük kabristanlığında özellikle yağışlı havalarda toprak olan mezarlık yolu çamur deryasına dönüşüyor.

Haliyle vefat eden yakınlarının kabrini ziyaret etmeye gidenler zor anlar yaşıyor. Mezarlığın bakımsız bırakıldığını, özen gösterilmediğini dile getiren vatandaşlar, çözüm bulunmasını istiyor. Mezarlığa giriş yolunun çukurlarla dolu olduğunu ifade eden vatandaşlar, ara yolların da taşlı ve topraklı olduğunu dile getirdi. Mezarlığa bakım yapılmasını; yolların asfaltlanmasını isteyen vatandaşlar, şunları dile getirdi:

“Avrupa ülkelerinde, Güney Kıbrıs’ta mezarlıklar çok bakımlı. Ama biz de içler acısı durumda. Toprak yollar her yağış sonrası çamur oluyor. Yakınlarının kabirlerini ziyaret edenler zor anlar yaşıyor. Ayrıca yolda çukurlar da var. Ya asfaltlasınlar ya da dolgularla kapatsınlar. Yollar düzeltilsin ki insanlar rahatça kabir ziyareti yapabilsin.”

Vatandaşlar, ayrıca bazı kabirlerin tahrip edildiğini, üzerindeki toprağın çıkarıldığını belirterek, güvenlik önlemi alınmasını talep etti.