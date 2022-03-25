Can dostlar korumaya alındı

Girne’de, yağmur suyu gider borusu içerisinde mahsur kalan yavru köpekler duyarlı bir vatandaşı ihbarı ve Girne Belediyesi ile Girne İtfaiye Birimleri’nin müdahalesi sonucu kurtarıldı. Köpekler veteriner kontrolünden geçirildikten sonra korumaya alındı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Girne-Alsancak bölgesinin sınırına yakın, Uzun Petrol yanında bulunan Piyale Sokak’ta, yağmur suyu gider borusu içinde mahsur kalan iki yavru köpeğin Girne Belediyesi ve Girne İtfaiye Birimleri tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, duyarlı bir vatandaşın ‘kaldırımda yerin altından gelen sesler duyduğuna dair’ ihbarı üzerine ekiplerin kaldırım parkelerini kaldırdığı ve yeri kazarak köpekleri çıkardığı bildirildi.

Yavru köpeklerin kurtarılmasının ardından olası başka problemlerin önüne geçmek adına gerekli tüm altyapı çalışmalarının aynı gün tamamlandığı da belirtildi.