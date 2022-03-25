İhbar işe yaradı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Şimşekyılmaz isimli şahsı uyuşturucu ve silahla yakaladı. Zanlının tasarrufunda en tehlikeli tür uyuşturuculardan biri olan metamfetamin’in yanı sıra hintkeneviri ve 7.65 mm tabanca, şarjör ve 2 adet canlı mermi ele geçirildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hasan Selvili, 23 Mart 2022 tarihinde, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve evine baskın yaptıklarını söyledi. Zanlının, evinin önünde kiralık araca bineceği esnada tespit edildiğini anlatan polis, alıkonularak üzerinde arama yapıldığını ifade etti. Polis, yapılan aramada zanlının montunun cebinde bir adet 7.65 mm çapında tabanca, montun iç cebinde ise şarjör ile 2 adet canlı mermi ele geçirdiklerini söyledi.

Zanlının kullanımındaki kiralık aracın da arandığını belirten polis, bir poşet içerisinde, 25 gram metamfetamin ile 20 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını açıkladı.

Zanlının uyuşturucu maddeler ve tabancayı aldığı kişinin ismini verdiğini, söz konusu şahsın arandığını bildiren polis, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.