Tümü yargılanacak

Haspolat’ta kasaplar ile müşteriler arasında çıkan kavga sonucu tutuklanan Eyüp Üzüm, Önder Özcan, Halil Sezer, Ramazan Sezer ve Bekir Sezer hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Halil Sezer’in, Önder Özcan’ın dükkanından aldığı kıymayı beğenmemesi ve hesap sorması üzerine başlayan daha sonra Eyüp Üzüm, Ramazan Sezer ile Bekir Sezer’in dahil olduğu kavga taraflara pahalıya patladı.

Zanlılar teminat talebiyle mahkemeye çıkarılırken, tutuksuz yargı için toplam 25 bin nakit bir milyon lira da kefalet senedi şartı konuldu.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, olayın 20 Mart 2022 tarihinde, saat 17.00 sıralarında Haspolat'ta meydana geldiğini söyledi.

Polis, Haspolat'ta faaliyet gösteren Özcan Kasap’tan daha 19 Mart’ta satın aldığı kıymayı beğenmeyen Halil Sezer’in önceki gün iş yerine gittiğini, kapının önünde kasap dükkanı sahibi Önder Özcan'a bağırarak hakaret ettiğini açıkladı. Polis, zanlının aracına binip gitmek istediği esnada Önder Özcan ve Eyüp Üzüm’ün saldırısına uğradığını belirtti.

Polis, Önder Özcan ve Eyüp Üzüm’ün Halil Sezer'in sırtına vurup darp ettiklerini, ona ait aracın ön kapılarına hasar verdiklerini söyledi.

Kardeşini alıp geri geldi

Darp edilen Halil Sezer’in aracına binip olay mahallinden ayrıldığını ifade eden polis, kısa bir süre sonra kardeşi Ramazan Sezer'i yanına alarak geri döndüğünü açıkladı. Polis, Sezer kardeşler ile Önder Özcan ve Eyüp Üzüm’ün Sokak ortasında kavgaya tutuştuklarını, birbirlerine tekme tokat attıklarını söyledi.

Polis memuru, Halil Sezer’in kasap dükkânının önünde bulunan mangal maşasını alıp, Eyüp Üzüm'ün sol kasığına vurarak darp ettiğini belirtti.

Polis, Eyüp Üzüm’ün de üzerinde taşıdığı kasap bıçağıyla Halil Sezer’i kalçasından, Ramazan Sezer'i de sağ dizinden hafif bir şekilde yaraladığını açıkladı.

Polis, yaşanan olayı duyan Bekir Sezer’in kasap dükkânının olduğu yere gelerek, iş yeri içerisine girdiğini, et parçalama satırını aldığını, masaya vurduktan sonra iş yeri dışına çıkarak kanunsuz bıçak ve tecavüzkâr alet taşıdığını belirtti.

Polis, aynı gün tüm zanlıların tutuklandıklarını, Sezer kardeşlerin gönüllü ifade verdiklerini anlattı.

25 bin nakit, bir milyon kefalet

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, 3 gündür tutuklu olan zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 5’er bin TL nakit teminat yatırması ve her biri için 2’şer kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.